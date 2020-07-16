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16 Tem 2020 - 10:51- Gündem G: 16 Tem 2020 - 11:02

Bakan Selçuk: “18 İlacı daha geri ödeme listesine aldık”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1’i kanser olmak üzere 18 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
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Bakan Selçuk, Olağanüstü İlaç Geri Ödeme Komisyonunun yapmış olduğu toplantı sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gerçekleştirilen düzenlemeye ilişkin bilgileri paylaştı. Temininde güçlük yaşanan, hayati önem arz eden ve halk sağlığını yakından ilgilendirmesi nedeniyle acil tedbir alınması gereken ilaçlar için toplanıldığını, bu doğrultuda kararlar alındığını belirten Bakan Selçuk, geri ödeme listesine alınan 18 ilaçla birlikte ruhsatlı ilaç sayısının 8 bin 265’e ulaştığını açıkladı. Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini bildiren Bakan Selçuk, “Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim” dedi.

Yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında bir kanser, iki kas-iskelet sistemi tedavisinde kullanılan ilaçlar da bulunuyor.

16 Tem 2020 - 10:51 İHA Ankara- Gündem

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