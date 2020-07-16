Haberler Ankara Haberler Ankara
16 Tem 2020 - 11:27- Belediyeler G: 16 Tem 2020 - 11:28

15 Temmuz Şehitleri Pursaklar’da Dualarla Anıldı - Ankara

Pursaklar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Pursaklar Belediyesi tarafından anma gecesi düzenlendi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Pursaklar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Pursaklar Belediyesi tarafından anma gecesi düzenlendi.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen anma programına başta Şehit aileleri ve Gaziler olmak üzere, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye Meclis Üyeleri,  Ak Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, İlçe Müftüsü Nizamettin Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri katıldı. Pandemi nedeni ile anma etkinliklerine katılamayan vatandaşlar ise, Pursaklar Belediyesi Resmi YouTube hesabı ve belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden online yayınla programı izleme imkanı buldu.

Kutlama alanı sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenirken, alana girişlerde el dezenfektanı ve ateş ölçümü yapıldı. Sosyal mesafe kurallarına göre birer metre aralıkla yerleştirilen sandalyelere Belediye tarafından Şehit aileleri ve Gaziler için Türk Bayrağı bırakıldı.

Belediyenin binası önündeki anma töreni, Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim okunarak 15 Temmuz Şehitleri için dua edildi. Darbe girişimine karşı Kahramanlık destanının yazıldığı günde sahneye çıkan Talha Bora Öge ve Hayati İnanç’ın konferanslarının ardından Ahmet Şafak ise müzik dinletisi ile yüreklere dokundu.

‘‘Aziz Milletimiz Canı Pahasına Devletine, Geleceğine, Demokrasisine ve Egemenliğine Sahip Çıkmıştır’’

Türk halkının egemenliğine, bağımsızlığına ve demokrasisine yönelik yapılan hain darbe girişimini gerek tankların önüne yatarak gerek göğsünü kurşunlara siper ederek kahramanca durdurduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hain darbe girişimine karşı duran aziz milletimiz canı pahasına ülkesine, devletine, demokrasisine, geleceğine ve egemenliğine sahip çıkmıştır. Tarihinde baskı ve boyunduruğu hiçbir şekilde kabul etmeyen, vatanı için ölümü göze alan bu milletin evlatları, ülkesine karşı yapılan bu darbe girişimini önlemek için canını ortaya koymaktan çekinmemiştir. En aziz varlıkları olan canlarını 15 Temmuz gecesi hiçe sayarak Şehit olan tüm Kahramanlarımızı rahmetle anıyor, Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.

‘‘Bu ülkenin bağrında daha nice Ömer Halis Demirler olduğunu hiç kimse aklından çıkarmasın’’

Konuşmalarında Şehitlik mertebesinin önemine vurgu yapan İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız; ‘‘Bizi düşmanlara karşı üstün kılan en mühim esaslardan birisi ölürsem Şehidim, kalırsam Gaziyim inancıdır. Tüm Dünya bilmelidir ki vatanın bekasına ve demokrasisine kast etmek isteyecek biriler varsa bu ülkenin bağrında daha nice Ömer Halis Demirler olduğunu hiç aklından çıkarmasın. Canlarını vatana siper eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, Gazilerimize de hayırlı ömürler diliyorum’’ dedi. 
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkent’te asfalt ağı genişliyor... Belediye çalışmalarına hız verdi mask
Başkent’te asfalt ağı genişliyor... Belediye çalışmalarına hız verdi
Keçiören, 15 Temmuz’da şehit ve gazileri unutmadı - Video Haber mask
Keçiören, 15 Temmuz’da şehit ve gazileri unutmadı - Video Haber
Yenimahalle'de Kurban Bayramı boyunca 152 kişilik temizlik timi iş başında olacak - Ankara mask
Yenimahalle'de Kurban Bayramı boyunca 152 kişilik temizlik timi iş başında olacak - Ankara
Mamak'ta 15 Temmuz’un yıldönümünde şehitler anıldı - Ankara mask
Mamak'ta 15 Temmuz’un yıldönümünde şehitler anıldı - Ankara
Altındağ demokrasi nöbeti için dün gece meydanlardaydı - Ankara mask
Altındağ demokrasi nöbeti için dün gece meydanlardaydı - Ankara
Ankara Büyükşehir 15 Temmuz şehitlerini unutmadı mask
Ankara Büyükşehir 15 Temmuz şehitlerini unutmadı
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıtı törenle hizmete açıldı - Ankara mask
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıtı törenle hizmete açıldı - Ankara
Mamaklı şehitlere vefa!15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri ziyaret - Ankara mask
Mamaklı şehitlere vefa!15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri ziyaret - Ankara
Geleceğin profesyonelleri Yenimahalle’de yetişecek! Tenis eğitimleri başlıyor - Ankara mask
Geleceğin profesyonelleri Yenimahalle’de yetişecek! Tenis eğitimleri başlıyor - Ankara
Altındağ'da Hijyenin adresi: İskitler dezenfekte istasyonu - ankara mask
Altındağ'da Hijyenin adresi: İskitler dezenfekte istasyonu - ankara

16 Tem 2020 - 11:27 Ankara/ Pursaklar- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yenimahalle'de Kurban Bayramı boyunca 152 kişilik temizlik timi iş başında olacak - Ankara mask
Yenimahalle'de Kurban Bayramı boyunca 152 kişilik temizlik timi iş başında olacak - Ankara
Altındağ demokrasi nöbeti için dün gece meydanlardaydı - Ankara mask
Altındağ demokrasi nöbeti için dün gece meydanlardaydı - Ankara
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıtı törenle hizmete açıldı - Ankara mask
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıtı törenle hizmete açıldı - Ankara
Mamaklı şehitlere vefa!15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri ziyaret - Ankara mask
Mamaklı şehitlere vefa!15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri ziyaret - Ankara
Geleceğin profesyonelleri Yenimahalle’de yetişecek! Tenis eğitimleri başlıyor - Ankara mask
Geleceğin profesyonelleri Yenimahalle’de yetişecek! Tenis eğitimleri başlıyor - Ankara
Altındağ'da Hijyenin adresi: İskitler dezenfekte istasyonu - ankara mask
Altındağ'da Hijyenin adresi: İskitler dezenfekte istasyonu - ankara
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı mask
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu! mask
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu!
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti! mask
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti!
Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken öldüren kadının yargılanmasına başlandı mask
Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken öldüren kadının yargılanmasına başlandı
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu mask
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Türkiye'ye güzel haber! Tekrar 1.000’in altındayız - İşte Son Vaka sayıları mask
Türkiye'ye güzel haber! Tekrar 1.000’in altındayız - İşte Son Vaka sayıları

GALERİ

Feci kaza kask kamerasına yansıdı! Kağıt toplayıcısına çarptı, metrelerce sürüklendi mask
Feci kaza kask kamerasına yansıdı! Kağıt toplayıcısına çarptı, metrelerce sürüklendi
Araca kurşun yağdırmışlardı! O çete çökertildi - Video Haber mask
Araca kurşun yağdırmışlardı! O çete çökertildi - Video Haber
Kovid-19 hastasından Acı İtiraf: "Sadece 5 dakika maskemi çıkardım, bu hastalığı kaptım" mask
Kovid-19 hastasından Acı İtiraf: "Sadece 5 dakika maskemi çıkardım, bu hastalığı kaptım"
Yanlışlıkla yazıldığı yarışta yeteneği ortaya çıktı - Video Haber mask
Yanlışlıkla yazıldığı yarışta yeteneği ortaya çıktı - Video Haber
Siirt'te şehit düşen Özel harekat polisi Muhammet Demir'in şehadet haberi Sivas'taki ailesine verildi mask
Siirt'te şehit düşen Özel harekat polisi Muhammet Demir'in şehadet haberi Sivas'taki ailesine verildi
Keçiören, 15 Temmuz’da şehit ve gazileri unutmadı - Video Haber mask
Keçiören, 15 Temmuz’da şehit ve gazileri unutmadı - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL