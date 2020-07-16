Başkent’te asfalt ağı genişliyor... Belediye çalışmalarına hız verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yol yapım ve asfalt çalışmalarına 7/24 devam ediyor. Başkent’in genelinde asfalt serim, yol genişletme ve kaldırım bakım onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Çankaya’dan Gölbaşı’na, Keçiören’den Sincan’a, Mamak’tan Haymana’ya, Beypazarı’ndan Kahramankazan’a kadar birçok noktada yoğun bir mesai harcıyor. Esenboğa Havaalanı Yolu üzerinde Hasköy Fruko Kavşağı’nda köprülü kavşak çalışmalarına da başlayan Büyükşehir Belediyesi, Anıtkabir’de de 5 kilometrelik yolun asfalt serim çalışmalarını tamamladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in birçok noktasında asfalt serim ile kaldırım bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.

Kent genelinde yeni yol açımı, yol genişletme, asfalt yenileme ve altyapı çalışmalarına öncelik veren Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te kesintisiz trafik akışını ve güvenli sürüş ortamını sağlamayı amaçlıyor.

İLÇE YOLLARI BİRER BİRER ASFALTLANIYOR

Çankaya’dan Gölbaşı’na, Keçiören’den Sincan’a, Mamak’tan Haymana’ya, Beypazarı’ndan Kahramankazan’a kadar 7/24 yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Anıtkabir’in de içinde bulunduğu şu noktalarda asfalt serim çalışmalarını tamamladı:

-Çankaya Yücetepe Mahallesi Anıtkabir’in içinde 5 kilometre,

-Çankaya Alacaatlı Mahallesi Alacaatlı Caddesi’nde 3270 metre,

-Keçiören Kuşcağız Mahallesi Seyitler Caddesi’nde 1000 metre,

-Keçiören Kuşcağız Mahallesi Gazeller Caddesi’nde 820metre,

- Yenimahalle Ostim Mahallesi Abdülkadir Geylani Caddesi’nde 600 metre,

-Çankaya Koru Mahallesi Banga Bundhu Şeyh Muciburrahman Caddesi’nde 2730 metre,

-Mamak Araplar Mahallesi 1339/6. Cadde’de 200 metre,

-Mamak Araplar Mahallesi 1340. Cadde’de 700 metre,

-Gölbaşı Emirler Mahallesi, Emirler Grup yolunda 3200 metre,

-Beypazarı Hacıkara Mahallesi Aladağ Caddesi 350 metre,

-Kahramankazan Kayı Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi’nde 800 metre,

-Mamak Araplar Mahallesi Araplar Caddesi’nde 2 kilometrelik yolun 1200 metresi.

YENİ YOLLARIN YAPIMI SÜRÜYOR

Büyükşehir’in hayata geçirdiği önemli projelerden biri olan Esenboğa Havaalanı’ndan şehir merkezine kesintisiz ulaşımı sağlayacak ve trafik yoğunluğunu azaltılacak olan Hasköy Fruko Kavşağı’nda köprülü kavşak çalışmaları da tüm hızıyla ilerliyor.

Başkent’in kuzey-güney, doğu-batı aksında trafik yoğunluğunu azaltmak ve asfalt ağını genişletmek amacıyla yeni yol açımı ile asfalt çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir ekipleri, şu noktalarda çalışmalarını sürdürüyor:

- Altındağ Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde Hasköy Köprülü Kavşağı yapımı ve yol genişletme,

-Çankaya Yaşamkent Mahallesi 3250. Cadde’de 2 kilometre metre uzunluğunda temel serim çalışması tamamlanırken asfalt serim çalışmasına devam ediliyor,

-Çankaya Yaşamkent Mahallesi 3407. Cadde’de asfalt serim,

-Keçiören Kuşcağız Mahallesi Gazeller Caddesi’nde 820 metre uzunluğunda asfalt serim,

-Altındağ Baraj Mahallesi ile Sencer Sokağı’nda asfalt serim çalışması,

-Mamak Başak Mahallesi Hüseyin Gazi Türbesi yolunda asfalt serim öncesi trimerli kazı çalışması,

-Çubuk Dumlupınar Mahallesi ile Yenice Mahallesi bağlantı yolunda asfalt serim çalışması,

-Gölbaşı Cimşit Mahallesi yolunda asfalt serim çalışması,

-Bala Afşar Mahallesi'nde asfalt serim çalışması,

-Gölbaşı Emirler Mahallesi, Emirler Grup yolunda asfalt serim çalışması,

-Bala Afşar Mahallesi Atatürk Caddesi ile Çiğdemli Mahallesi Bağlantı Yolu’nda 1150 metre asfalt serim çalışması tamamlanırken, 9150 metre asfalt serim çalışmasına devam ediliyor,

-Kahramankazan Saray Mahallesi ile Gıdacılar Caddesi'nde asfalt serim çalışması,

-Haymana Ankaralılar Caddesi’nde 1,7 kilometre Pilentmiks (PMT) çalışması tamamlanırken, asfalt serim çalışmalarına devam ediliyor,

-Elmadağ Lalahan Mahallesi ile Ekrem Kavur Caddesi'nde asfalt öncesi mekanik serim çalışması,

-Beypazarı Ayvaşık Mahallesi 75. Yıl Bulvarı ile Esertepe Caddesi’nde 1950 metre Pilentmiks (PMT) çalışması tamamlanırken, asfalt serim çalışmasına devam ediliyor,

- Pursaklar Saray Fatih Mahallesi ile Bozkurt Caddesi'nde asfalt öncesi kazı çalışması,

-Pursaklar Saray Fatih Mahallesi ile Selim Caddesi'nde asfalt serim çalışması,

-Pursaklar Merkez Mahallesi Şehit Salim Akgül Caddesi'nde asfalt öncesi kazı çalışması,

-Elmadağ Lalebel Adil Yalman Caddesi’nde 1,1 kilometre temel serim çalışması tamamlanırken, asfalt serim çalışmasına tüm hızıyla devam ediliyor.

BAŞKENT’İN GÜZELLEŞEN KALDIRIMLARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yol ve asfalt çalışmalarının yanı sıra yaya güvenliği için kaldırım çalışmaları ile bakım ve onarım çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

Ekipler;

-Yenimahalle İvedik Metrosu önü kaldırım bakım onarım,

-Yenimahalle Vatan Caddesi kaldırım bakım onarım,

-Yenimahalle Kuzey Yıldızı Mahallesi Kırandağ 2 Caddesi kaldırım bakım onarım,

-Altındağ Zübeyde Hanım Mahallesi Tesviyeci Caddesi kaldırım bakım onarım,

-Sincan Yenikent Ayaş yolu kaldırım yapım,

-Etimesgut Eryaman Dil Devrimi Caddesi ile 303 Sokak kesişimi kaldırım bakım onarım,

-Etimesgut Atayurt Mahallesi Çankaya üniversitesi kampüsü civarı kaldırım bakım onarım,

-Etimesgut Yapracık Mahallesi 4313 Caddesi kaldırım bakım onarım,

-Keçiören Etlik Caddesi kaldırım bakım onarım,

-Keçiören General Doktor Tevfik Sağlam Caddesi Etlik Ticaret Merkezi önü kaldırım bakım onarım,

-Keçiören İncirli Mahallesi Yunus Emre Caddesi kaldırım bakım onarım,

-Çankaya Necatibey Caddesi kaldırım bakım onarım,

-Çankaya Yıldızevler Mahallesi Hollanda Caddesi kaldırım bakım onarım,

-Çankaya Dikmen Caddesi kaldırım bakım onarım,

-Mamak Abidinpaşa Mahallesi Bağlarbaşı Caddesi kaldırım bakım onarım,

-Mamak Üreğil Mahallesi 1774 Caddesi kaldırım bakım onarım,

-Altındağ Örnek Mahallesi Babür Caddesi kaldırım bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.