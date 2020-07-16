Şike davası 6 Kasım’a ertelendi

Yargıtay’ın futbolda şike davasını usulden bozmasının ardından bugün yeniden görülen duruşmaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yanı sıra sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım ve diğer sanıklar katıldı.
Sabah saat 10.00’da başlayan duruşmada mahkeme, Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın dosyasının ayrılmasına karar vererek duruşmayı 6 Kasım 2020 saat 10.00’a erteledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.