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16 Tem 2020 - 12:54- Hukuk G: 16 Tem 2020 - 12:58

Şike davası 6 Kasım’a ertelendi

Yargıtay’ın futbolda şike davasını usulden bozmasının ardından bugün Çağlayan Adliyesi’nde görülen davanın ardından, dosyanın ayrılması kararıyla dava 6 Kasım 2020 saat 10.00’a ertelendi.
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Yargıtay’ın futbolda şike davasını usulden bozmasının ardından bugün yeniden görülen duruşmaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yanı sıra sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım ve diğer sanıklar katıldı.

Sabah saat 10.00’da başlayan duruşmada mahkeme, Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın dosyasının ayrılmasına karar vererek duruşmayı 6 Kasım 2020 saat 10.00’a erteledi.

16 Tem 2020 - 12:54 İHA İstanbul- Hukuk

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