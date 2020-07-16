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16 Tem 2020 - 13:28- Belediyeler G: 16 Tem 2020 - 13:29

Sincan Belediyesi 15 Temmuz'un 4. yılında anma programı düzenledi - Ankara

Sincan Belediyesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında bir anma programı düzenledi.

Elif Duman
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Sincan Belediyesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında bir anma programı düzenledi. Bayrağımız ve vatanımız için gözlerini kırpmadan canlarını feda ederek adeta bir destan yazan kahraman şehitlerimiz anıldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Lale Meydanı’nda halka seslendi, “Tanklarla, toplarla bizi sindiremezler. Büyük Türkiye yolculuğundan bizi kimse geri koyamaz.” ifadelerini kullandı.

Sincan Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlerimizi unutmadı. Sincan’da ilk program 15 Temmuz Şehitler Camii’nde düzenlendi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın da katıldığı programda şehitlerimiz için mevlit okutuldu. Ardından şehit kabirlerini ziyaret etti, karanfil bırakıldı, dualar edildi.

Akşam saatlerinde ise vatandaşlar Lale Meydanı’nda bir araya geldi. Anma programına Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın yanı sıra Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, Milliyetçi Hareket Partisi Sincan İlçe Başkanı Oğuzhan Alkan, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

“Tanklarla, toplarla bu milleti sindiremezler”

Burada bir konuşma yapan Başkan Ercan, “Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” diyerek sözlerine başladı. Türkiye’nin son 20 yılda terörle mücadele ve birçok konuda büyük başarı gösterdiğine dikkat çeken Başkan Ercan, sözü 15 Temmuz hain darbe girişimine getirdi. Başkan Ercan, “Milletimiz 4 yıl önce sadece o hainlerin karşısına çıkmadı, Mondros’ta yaptıkları gibi bizi daracık bir bölgeye sıkıştırmak isteyen tüm haçlı zihniyetinin karşısına çıktı. Hamdolsun bizim yüce gönüllü bir milletimiz var. Bu bayrak için, bu ezan için şehit olma gönüllüsü bir ordumuz var. Hamdolsun, yeri geldiği zaman hepimiz şehit olmak için seferber oluruz. Onlar büyük Türkiye yolunda önümüze engel çıkarmak isteyen küresel güçlere, hain zihniyete karşı çıktılar. Bu millet asil bir millet; tanklarla, toplarla bu milleti sindiremezler. Büyük Türkiye yolculuğundan bizleri kimse geri koyamaz. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bize bu vatanı bağışlayan ve kanlarıyla yoğuran şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle yad ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük konuşmasında birlik beraberlik vurgusu yaptı. Kaymakam Küçük, “15 Temmuz’da devletin verdiği silahları, uçakları, helikopterleri silahsız milletin üzerine doğrulttular. Gazi Meclisimizi bombaladılar, Cumhurbaşkanımıza suikast timi gönderdiler. Masum sivillerin üstüne bomba yağdırdılar. Ancak hesap edemedikleri bir şey vardı o da Cumhurbaşkanımızın milletimizi meydanlara çağırmasıydı.” dedi. Terör örgütleriyle mücadelede birlik vurgusu yapan Kaymakam Küçük, “Hain terör örgütleriyle mücadelenin panzehri milli birlik ve beraberliğimizdir. Hepimizin uyanık olması lazım. Milli birlik ve beraberliğimizi korumalı ve bu ülke için çalışan devlet adamlarımıza destek olmalıyız.” diyerek sözlerini tamamladı.

AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Aslanargun da önemli mesajlar verdi. Aslanargun, “Malazgirt’ten bu yana defalarca denediler, en son 15 Temmuz’da tekrar tescilledik hamdolsun. Bu millet bu vatanın sahibidir. 15 Temmuz’da verdiğimiz şehitlerin, gazilerimizin sayesinde bu ülke ayağındaki prangalardan kurtulmaya başladı. En son zincirleri kırdı, Ayasofya’yı açtı. Rabbim hepimize Ayasofya’da namaz kılmayı nasip etsin. Rabbim bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın.” açıklaması yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi Sincan İlçe Başkanı Oğuzhan Alkan ise, “15 Temmuz’daki hain saldırı bu necip milletin üzerine çöreklenmek isteyenlere tarihin sillesini vuran Türk milletinin şeref vesikasıdır. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum.” dedi.
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16 Tem 2020 - 13:28 Ankara/ Sincan- Belediyeler

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