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16 Tem 2020 - 20:56- Gündem G: 16 Tem 2020 - 21:02

Günün özet Haberleri -16 Temmuz 2020

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
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Son 24 saatte korona virüsten 21 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 440’e yükseldiğini açıkladı.

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Birlik Günü için açılan dev Türk bayrağı havadan görüntülendi

15 Temmuz hain darbe girişiminde direniş göstererek darbenin gerçekleşmesini engelleyen 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için Tuzla’da anma programı düzenlendi. “ Demokrasi Nöbeti Hiç Bitmeyecek” temasıyla düzenlenen etkinlikte dev Türk bayrağı da açıldı. Açılan dev Türk bayrağı havadan görüntülendi.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 15 Temmuz gecesi için Millet Camisinde sela okudu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Millet Camisinde sela okudu. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olan selalar, bu gece Türkiye’nin 81 ilindeki 90 bin camide tekrar okundu.

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“15 Temmuz, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ülkemizi işgal girişimiydi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “15 Temmuz, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde, ülkemizi işgal girişimiydi. Bunun için kendi ordumuzun içindeki teröristlerin kullanılmış olması, işgal girişimine alçakça bir ihaneti de eklemiştir. FETÖ içeriden, PKK dışarıdan, kimi alttan, kimi üstten, ne kadar uğraşırsa uğraşsın ezanımızı susturamayacak, bayrağımızı indiremeyecek” dedi.

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Van’da keşif uçağı düştü: 7 şehit

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gece saat 03.00 civarında buradan oraya giden ekiplerimiz Artos Dağı’nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını ve 2’si pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdiler" dedi.

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‘Man Adası’ davasında bir karar daha’

İstinaf Mahkemesi tarafından usulden bozulan ve yeniden görülen ‘Man Adası’ davasında bir karar daha çıktı. Mahkeme, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine toplamda 359 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

(İHA)

16 Tem 2020 - 20:56 İHA Ankara- Gündem

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