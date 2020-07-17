Haberler Ankara Haberler Ankara
17 Tem 2020 - 09:41- Gündem G: 17 Tem 2020 - 09:44

10 yıl önce bugün neler oldu? - 17 Temmuz 2020

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
Video için play'e tıklayın

DOLMABAHÇE-BOMONTİ TÜNELİ AÇILDI

ERDOĞAN DİREKSİYON BAŞINA GEÇTİ

ERDOĞAN’DAN MARMARAY MAKETİNE ÖZEL İLGİ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nin açılışını yaptı.

Dolmabahçe’deki açılışın ardından Erdoğan, kendi aracının şoför koltuğuna oturdu. Tünel boyunca yanından geçen araçların sürücülerine el sallayan Erdoğan’a bazı vatandaşlar ise tezahüratlarda bulundu.

Erdoğan aracından indikten Sütlüce’de bulunan, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ve yapacağı projelerin tanıtıldığı çadırı ziyaret etti. Erdoğan’ın burada özellikle Marmaray projesinin maketini detaylıca incelediği gözlendi.

KILIÇDAROĞLU BURSA’DA

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkeye temiz siyaseti getirmek için yola çıktıklarını, iktidar olduklarında milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıracaklarını söyledi.

İNGİLİZ FİRMA İFLAS ETTİ, TURİSTLER ORTADA KALDI

İngiltere’de Türkiye’ye yönelik tatil satışları ile de tanınan, ve uçak firması da bulunan şirket iflas etti; firma aracılığı ile Türkiye’ye gelen turistler mağdur oldu.

Didim’de bulunan çeşitli otellerde kalan İngiliz turistler geri dönmek için aracı tur şirketlerine başvurdu.

Olayın şokunu yaşayan İngiliz turistler haklarını arayacaklarını belirtti.

17 Tem 2020 - 09:41 İHA İstanbul- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Keçiörengücü, 15 Temmuz şehitleri anısına lokma dağıttı mask
Keçiörengücü, 15 Temmuz şehitleri anısına lokma dağıttı
Türkiye'den bir ülkeye daha tıbbi malzeme desteği! Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan kargo uçağı havalandı... mask
Türkiye'den bir ülkeye daha tıbbi malzeme desteği! Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan kargo uçağı havalandı...
”15 Temmuz can vererek yazılmış bir özgürlük mücadelesinin, demokrasi destanının sembolüdür” mask
”15 Temmuz can vererek yazılmış bir özgürlük mücadelesinin, demokrasi destanının sembolüdür”
İçişleri Bakanı Soylu kaza yerinde incelemelerde bulundu mask
İçişleri Bakanı Soylu kaza yerinde incelemelerde bulundu
”15 Temmuz’un arakasında kim varsa PKK terör örgütünün arkasında da o vardır” mask
”15 Temmuz’un arakasında kim varsa PKK terör örgütünün arkasında da o vardır”
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 15 Temmuz gecesi için Millet Camisinde sela okudu mask
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 15 Temmuz gecesi için Millet Camisinde sela okudu
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı mask
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu! mask
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu!
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti! mask
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti!
Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken öldüren kadının yargılanmasına başlandı mask
Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken öldüren kadının yargılanmasına başlandı
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu mask
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Türkiye'ye güzel haber! Tekrar 1.000’in altındayız - İşte Son Vaka sayıları mask
Türkiye'ye güzel haber! Tekrar 1.000’in altındayız - İşte Son Vaka sayıları

GALERİ

Seyir halindeki hafriyat kamyonu devrildi: 1 ağır yaralı - Video Haber mask
Seyir halindeki hafriyat kamyonu devrildi: 1 ağır yaralı - Video Haber
Mermilerin havada uçuştu kavgada sokak savaş alanına döndü - Video Haber mask
Mermilerin havada uçuştu kavgada sokak savaş alanına döndü - Video Haber
Altındağlı kadınların el emeği ürünleri Altınköy'de yerini aldı - Ankara mask
Altındağlı kadınların el emeği ürünleri Altınköy'de yerini aldı - Ankara
Hareketli dakikalar! 25 kilometre süren kovalamaca... - Video Haber mask
Hareketli dakikalar! 25 kilometre süren kovalamaca... - Video Haber
Ankara'ya sadece 3 saat uzaklıkta! Bir doğa harikası İncesu kanyonu mask
Ankara'ya sadece 3 saat uzaklıkta! Bir doğa harikası İncesu kanyonu
Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı mask
Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL