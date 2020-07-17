10 yıl önce bugün neler oldu? - 17 Temmuz 2020

DOLMABAHÇE-BOMONTİ TÜNELİ AÇILDI

ERDOĞAN DİREKSİYON BAŞINA GEÇTİ

ERDOĞAN’DAN MARMARAY MAKETİNE ÖZEL İLGİ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nin açılışını yaptı.

Dolmabahçe’deki açılışın ardından Erdoğan, kendi aracının şoför koltuğuna oturdu. Tünel boyunca yanından geçen araçların sürücülerine el sallayan Erdoğan’a bazı vatandaşlar ise tezahüratlarda bulundu.

Erdoğan aracından indikten Sütlüce’de bulunan, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ve yapacağı projelerin tanıtıldığı çadırı ziyaret etti. Erdoğan’ın burada özellikle Marmaray projesinin maketini detaylıca incelediği gözlendi.

KILIÇDAROĞLU BURSA’DA

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkeye temiz siyaseti getirmek için yola çıktıklarını, iktidar olduklarında milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıracaklarını söyledi.

İNGİLİZ FİRMA İFLAS ETTİ, TURİSTLER ORTADA KALDI

İngiltere’de Türkiye’ye yönelik tatil satışları ile de tanınan, ve uçak firması da bulunan şirket iflas etti; firma aracılığı ile Türkiye’ye gelen turistler mağdur oldu.

Didim’de bulunan çeşitli otellerde kalan İngiliz turistler geri dönmek için aracı tur şirketlerine başvurdu.

Olayın şokunu yaşayan İngiliz turistler haklarını arayacaklarını belirtti.