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17 Tem 2020 - 10:40- Belediyeler G: 17 Tem 2020 - 11:06

Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi’ne başvurular başladı - Ankara

Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi’nde YKS ve LGS kurs kayıtlarının başladığını duyuran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’e hizmetkâr olduğumuz 1994 yılından bugüne kadar eğitime destek konusunda elimizi taşın altına koyduk ve geleceğimiz olan gençlerimizin hep yanında olduk.''

Elif Duman
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Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi’nde YKS ve LGS kurs kayıtlarının başladığını duyuran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’e hizmetkâr olduğumuz 1994 yılından bugüne kadar eğitime destek konusunda elimizi taşın altına koyduk ve geleceğimiz olan gençlerimizin hep yanında olduk. Burs verme hizmetini de yine ilk göreve geldiğimiz 1994 yılında biz başlattık. YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrencilerimiz yeni eğitim öğretim yılı için Tepebaşı Kurs Merkezimize başvurularını yapabilirler” dedi.

WEB SİTESİNDEN BAŞVURU

Başkan Altınok, kurs merkezindeki öğrenci kapasitesini artırarak daha fazla öğrencinin geleceğine katkıda bulunacaklarını da vurgulayarak, “Tepebaşı Kurs Merkezimiz 31 Ağustos 2020’de başlayacak olan 2020-2021 eğitim öğretim yılı öncesinde YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrencilerimizin kurs başvurularını almaya başladı.  Öğrenci ve öğretmen kapasitesini her yıl artırdığımız kurs merkezimize son başvuru tarihini 29 Temmuz olarak belirledik. Kurs merkezimizden eğitim almak isteyen öğrencilerimiz kayıtlarını belediyemizin kurumsal web sitesi üzerinden yapabilirler” ifadelerini kullandı.

“DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN GELECEĞİSİNİZ”

Yeni eğitim öğretim yılında Tepebaşı Kurs Merkezi’nde eğitim görecek olan öğrencilere yönelik mesajlar da veren Altınok şunları söyledi:

“Her biriniz birer Türk bayrağısınız. Bu bayrağı yere düşürmeden, lekelenmeden göklere çıkaracak olan yine sizlersiniz. Devletimizin ve milletimizin geleceğisiniz. Hedefi büyük olmayanın başarısı da olmaz. Hedefiniz için çalışacak ve başaracaksınız.  Türkiye kaynak bakımından zengin bir ülkedir. Dünyanın en güzel iklimine, dünyanın en güzel coğrafyasına sahibiz. Dünyada ne varsa yüzde sekseni bizim ülkemizde mevcuttur. Kendinize karşı ailemize karşı devletimize ve milletimize karşı sorumluluklarınız var. Atatürk ne diyor, ‘Vatan sevgisi vatan hizmetle ölçülür. Sevgili Peygamber Efendimiz (S.A.V), ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruyor.’ Bu anlamda sizler, hayırlı bireyler olarak ülkemizi Atatürk`ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracaksınız.”
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17 Tem 2020 - 10:40 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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