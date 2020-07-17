Haberler Ankara Haberler Ankara
17 Tem 2020 - 15:48- Gündem G: 17 Tem 2020 - 16:05

Düşen uçakta şehit olan iki polisimiz Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı

Van’da kırıma uğrayan insanlı keşif uçağında şehit düşen Komiser Yardımcısı Pilot Samet Üstüner ve Uçuş Teknisyeni Polis Memuru Mustafa Keskin, Ankara’da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı.
mask

Keşif ve gözetleme göreviyle Van’da bulunan insanlı keşif uçağı, 15 Temmuz’da Van’ın Artos Dağı’nın 2200 rakımına çarptı. Kırıma uğrayan uçaktaki 2’si pilot toplam 7 emniyet mensubu şehit oldu. İnsanlı keşif uçağında şehit düşen Komiser Yardımcısı Pilot Samet Üstüner (27) ve Uçuş Teknisyeni Polis Memuru Mustafa Keskin (28) için bugün Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

İki şehit, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, MHP Genel Başkan Yardımcıları Mevlüt Karakaya ve Yaşar Yıldırım, Ankara Valisi Vasip Şahin’in yanı sıra çok sayıda bürokrat, şehitlerin aileleri ile silah arkadaşları katıldı.

Şehit Komiser Yardımcısı Pilot Üstüner’in Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, şehit Uçuş Teknisyeni Polis Memuru Keskin’in ise Evren ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

17 Tem 2020 - 15:48 İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
MİT Suriye'de opeasyon düzenledi! Kadın ve 4 çocuğunu YPG/PKK'nın elinden kurtardı mask
MİT Suriye'de opeasyon düzenledi! Kadın ve 4 çocuğunu YPG/PKK'nın elinden kurtardı
Günün özet Haberleri -16 Temmuz 2020 mask
Günün özet Haberleri -16 Temmuz 2020
Keçiörengücü, 15 Temmuz şehitleri anısına lokma dağıttı mask
Keçiörengücü, 15 Temmuz şehitleri anısına lokma dağıttı
İşten çıkarma yasağı, ücretsiz izin ve nakdi ücret desteğinin süresi 2021'e kadar uzatılabilir mask
İşten çıkarma yasağı, ücretsiz izin ve nakdi ücret desteğinin süresi 2021'e kadar uzatılabilir
Türkiye'den bir ülkeye daha tıbbi malzeme desteği! Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan kargo uçağı havalandı... mask
Türkiye'den bir ülkeye daha tıbbi malzeme desteği! Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan kargo uçağı havalandı...
”15 Temmuz can vererek yazılmış bir özgürlük mücadelesinin, demokrasi destanının sembolüdür” mask
”15 Temmuz can vererek yazılmış bir özgürlük mücadelesinin, demokrasi destanının sembolüdür”
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı mask
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu! mask
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu!
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti! mask
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti!
Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken öldüren kadının yargılanmasına başlandı mask
Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken öldüren kadının yargılanmasına başlandı
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu mask
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Türkiye'ye güzel haber! Tekrar 1.000’in altındayız - İşte Son Vaka sayıları mask
Türkiye'ye güzel haber! Tekrar 1.000’in altındayız - İşte Son Vaka sayıları

GALERİ

Bakan Akar'a Doktorasını Tamamladığı Boğaziçi'den "mezun kartı" mask
Bakan Akar'a Doktorasını Tamamladığı Boğaziçi'den "mezun kartı"
Şehit annesinin devletten isteği: "Oğlumun kanı yerde kalmasın" mask
Şehit annesinin devletten isteği: "Oğlumun kanı yerde kalmasın"
Aksiyon sahnelerini aratmayan kovalamaca! Polis sürücüye 2 el ateş etti - Video Haber mask
Aksiyon sahnelerini aratmayan kovalamaca! Polis sürücüye 2 el ateş etti - Video Haber
Konya'nın sağlık üssü olacak! Şehir Hastanesi açılışa hazır - Foto Galeri mask
Konya'nın sağlık üssü olacak! Şehir Hastanesi açılışa hazır - Foto Galeri
Bu mutluluğun tarifi yok! Doğumu gizlenen ve Suriye'ye götürülen 8 yaşındaki çocuk... mask
Bu mutluluğun tarifi yok! Doğumu gizlenen ve Suriye'ye götürülen 8 yaşındaki çocuk...
Bir teknenin banyo kısmında erkek cesedi bulundu - Video Haber mask
Bir teknenin banyo kısmında erkek cesedi bulundu - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL