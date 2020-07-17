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17 Tem 2020 - 19:40- Hukuk G: 17 Tem 2020 - 19:41

Ankara'daki yüksek hızlı tren kazası davasında önemli gelişme! Tek tutuklu Sanık...

Başkentte 13 Aralık 2018'de 3'ü makinist, 9 kişinin öldüğü yüksek hızlı tren kazasına ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada tutuklu tek sanığın tahliyesi kararlaştırıldı
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Ankara'da 13 Aralık 2018'de 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı yüksek hızlı tren (YHT) kazasına ilişkin 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar ve bazı mağdurların yanı sıra sanık ve müdahil avukatları katıldı. Tek tutuklu sanık tren teşkil memuru Osman Yıldırım ile tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans sistemi üzerinden bağlantı kuruldu.

Duruşmada ilk olarak hazır bulunan mağdurların beyanı alındı. Kaza sırasında trende olduklarını belirten mağdurların çoğu sanıklardan şikayetçi olmadıklarını bildirdi.

Duruşmada daha sonra bazı TCDD görevlileri tanık olarak dinlendi.

Olay tarihinde Marşandiz Tren İstasyonu'nda güvenlik görevlisi olan Adem Murat, kazanın meydana gelişini görmediğini, ancak sesini duyduğunu anlatarak, kopan elektrik kabloları bulunması nedeniyle elektriği kestiğini ve bazı yaralılara başkalarıyla birlikte yardımcı olduğunu ifade etti.

Makinist Ahmet Turan Demir ise o günün görevinde yazılı makinist olduğunu belirterek, şunları anlattı:"Sabah uyandığımda kar yağmıştı. Buz nedeniyle arabayla çıkamadım. Normalde ben görevliydim. Yetişemediğim için trende görev alamadım. Ancak saat 06.30 sıralarında aracımla Eryaman istasyonuna giderek trenin gelmesini bekledim. Bu sırada nöbetçi trafik kontrolörü kaza olduğunu söyledi."

Demir, normal şartlarda trenle "hat 1"den gittiklerini bildirerek, "Makas değişimi yapılmadığı için ikinci hattan gitmemize rağmen birinci hattan gitmemiz gerektiğini düşünebilir miydim? Şu anda emin değilim. Trenler makas değişim yerine geldiğinde dururuz. Tren teşkil görevlisi yeşil bayrak tutar. Geçmeye müsait olduğunu belirtir. Ama bu, istasyona girişte yapılır. Kaza çıkışta yaşanmıştır." diye konuştu.

Diğer tanıkların da beyanlarının alınmasının ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, kalan müşteki ve tanıkların gelecek celse dinlenilmesini, tutuklu sanık Osman Yıldırım'ın tutukluluğunun devamını istedi.

Müzakereye çekildikten sonra ara kararları açıklayan mahkeme heyeti, kazanın yaşandığı tarihte TCDD Genel Müdürü olan İsa Apaydın ile halen TCDD Genel Müdürü olan Ali İhsan Uygun'un da arasında olduğu bazı kişilerin gelecek celse tanık sıfatıyla dinlenilmesine, sanık Osman Yıldırım'ın ise tahliyesine karar verildiğini açıkladı.

Sanıklar, "Birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan" 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

17 Tem 2020 - 19:40 AA Ankara- Hukuk

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