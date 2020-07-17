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17 Tem 2020 - 21:21- Gündem G: 17 Tem 2020 - 21:26

Günün özetleri - 17 Temmuz 2020

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
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“Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti”

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 5 bin 458 olduğunu açıkladı.

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Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri başladı

Yaklaşık 12 milyon emeklinin beklediği 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ödemeleri başladı…

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İstanbul’da suya yüzde 12.6 zam

İstanbul’da su fiyatlarına yüzde 12.62 zam yapıldı. Zam, 20 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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TBMM’de 4 partiden ortak açıklama

TBMM’de AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları ortak açıklama yayınlayarak Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını kınadı.

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PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlardan 9’u tutuklandı

Gaziantep’te terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yapılan ve çok sayıda HDP’linin gözaltına alındığı operasyon sonrası, aralarında HDP İl Başkanı ve CHP’li iki belediye meclis üyesinin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

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Hanehalkı bütçesinden en fazla pay konut ve kira harcamasına ayrıldı

2019 yılında Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24,1 ile konut ve kira harcamaları aldı.

17 Tem 2020 - 21:21 İHA Ankara- Gündem

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