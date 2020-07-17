Günün özetleri - 17 Temmuz 2020

“Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti”
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 5 bin 458 olduğunu açıkladı.
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Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri başladı
Yaklaşık 12 milyon emeklinin beklediği 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ödemeleri başladı…
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İstanbul’da suya yüzde 12.6 zam
İstanbul’da su fiyatlarına yüzde 12.62 zam yapıldı. Zam, 20 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak.
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TBMM’de 4 partiden ortak açıklama
TBMM’de AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları ortak açıklama yayınlayarak Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını kınadı.
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PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlardan 9’u tutuklandı
Gaziantep’te terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yapılan ve çok sayıda HDP’linin gözaltına alındığı operasyon sonrası, aralarında HDP İl Başkanı ve CHP’li iki belediye meclis üyesinin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı.
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Hanehalkı bütçesinden en fazla pay konut ve kira harcamasına ayrıldı
2019 yılında Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24,1 ile konut ve kira harcamaları aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.