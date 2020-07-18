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18 Tem 2020 - 09:51- Belediyeler G: 18 Tem 2020 - 22:48

Mamak’ta Memleket Esintileri Milli değerleri geleceğe taşıyor - Ankara

Mahallelerde canlılığı arttırmak amacıyla Mamak Belediyesi Halkoyunları Ekibi tarafından gösteri gerçekleştirildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Türk kültürünün önemli değerlerinden olan halk oyunlarının tanıtılması ve yaşatılması için başta ücretsiz kurslar olmak üzere birçok etkinliğe imza atan Mamak Belediyesi, ilkini geçtiğimiz hafta Abidinpaşa Mahallesi’nde başlattığı Mahallelerde Memleket Esintisi etkinliğini bu hafta Yeşilbayır mahallesi’nde gerçekleştirdi.

Mahallelerde canlılığı arttırmak amacıyla Mamak Belediyesi Halkoyunları Ekibi tarafından gösteri gerçekleştirildi. Ekipler bu kez Ankara Seğmenleri ile vatandaşlara görsel bir ziyafet sundu.

“Milli değerlerimizi geleceğe taşıyacağız”

Koronavirüs sebebiyle kültür ve sanat faaliyetlerini genelde online olarak gerçekleştirdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, normalleşme sürecinde de mahallelerde vatandaşlara moral vermek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gösterilerin koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştiğinin de altını çizen Köse, “Başta Mamak’ımızın güzellikleri olmak üzere, ülkemizin tüm güzelliklerini tüm renklerini yaşatmaya sahip çıkmaya devam edeceğiz. Özümüzü kaybetmeden, milli değerlerimizi inşallah geleceğe taşıyacağız” dedi.
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18 Tem 2020 - 09:51 Ankara/ Mamak- Belediyeler

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