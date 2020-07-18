Yenimahalle'de açık hava yaz konserleri başlıyor! İlk konser 20 Temmuz'da

Pandemi sebebiyle kültür sanat etkinliklerine ara veren Yenimahalle Belediyesi yaz konserleriyle dolu dizgin geliyor. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Birbirinden değerli sanatçıların Yenimahallelilerle buluşturulacağı yaz konserleri 20 Temmuz’da başlayıp 9 Eylül’e kadar devam edecek.

İlk konser 20 Temmuz’da Ragıp Tüzün Parkı’nda

Yaklaşık 2 ay sürecek olan açık hava yaz konserlerinde sevilen sanatçılar Savaş Yakuboğlu, Cem Özbek, Coşkun Koyuncu, Duygu Kutlu, Ersin Perçin, Evren Çelik, Serdar Şimşek, Sezen Yurtseven, Tanju Topal, Yusuf Aydın, Yüksel Didikoğlu, Pırılay Pekpak ve Tolga Kaya birbirinden güzel şarkı ve türküleri Yenimahalleliler için yorumlayacak.

20 Temmuz Pazartesi günü itibariyle her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri yapılacak olan etkinlik çerçevesinde Ragıp Tüzün Mahallesi’nde 3, Batıkent Meydan’da 3, Gazi Mahallesi’nde 2, Şentepe’de 2, Ata Mahallesi’nde 2, Serhat Mahallesi’nde 2, Turgut Özal Mahallesi’nde 2 konser olmak üzere toplam 16 ayrı konser verilecek.

Yaz konserleri Ragıp Tüzün Parkı’nda 20 Temmuz Pazartesi günü saat 20.30’da sanatçılar Sezen Yurtseven, Ersin Perçin ve Serdar Şimşek ile start alacak.

Tedbiri elden bırakmayalım

Tüm Yenimahallelileri yaz konserlerine davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yurttaşlarımızın evlerinde çok bunaldığını biliyoruz. Yenimahalleliler virüsün ciddiyetinin farkında. Belediye olarak bizlerde ilk günden beri üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirdik. Şimdi açık hava etkinliklerimiz başlıyor. Benim hemşerilerim maskeleriyle, mesafelerine dikkat ederek yaz akşamlarının keyfini çıkaracak. Şimdiden tüm sakinlerimize iyi eğlenceler diliyor, tedbiri elden bırakmamalarını önemle rica ediyorum” dedi.