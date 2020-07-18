10 yıl önce bugün neler oldu? - 18 Temmuz 2020

ŞIRNAK HAVAALANI’NIN TEMELİ TÖRENLE ATILDI

Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Düzova köyünde yapımına karar verilen Şırnak Havaalanı’nın temeli törenle atıldı.

Gabar dağı eteklerinde bulunan Düzova köyündeki havaalanının temel atma töreninde konuşan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Eker, bazı partilerin kan ve gözyaşı üzerinden ucuz siyaset yaptıklarını belirtti.

KILIÇDAROĞLU TARLADA ÇİFTÇİLERİ DİNLEDİ

Çeşitli temaslar için Bursa’ya giden Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, soğan tarlasında çalışan çiftçilerin sıkıntılarını dinledi.

Yenişehir ve Kestel ilçelerinde temaslarına devam eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğine ’hayır’ oyu için vatandaştan destek istedi.

MAĞARADA TOPLU NİKÂH

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde düzenlenen 1. Kültür Etkinlikleri Festivali kapsamında 30 çift için nikâh töreni yapıldı.

Tuzluca Tuz Mağaraları’nın 2 bin metre derinliğinde gerçekleştirilen törende nikahları Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan kıydı. temsili olarak 2 çiftin nikahı kıyılırken, 30 çift hep bir ağızdan ’evet’ dedi.

MİLYARLIK GÜVERCİNLER YARIŞTI

Bursa’da, Türkiye Güvercin Besleyenler Derneği tarafından 4. Türkiye Güvercin Festivali düzenlendi.

Festivalde fiyatları 100 TL ile 20 bin TL arasında değişen bin güvercin şampiyon olmak için yarıştı.