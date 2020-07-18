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18 Tem 2020 - 15:47- Gündem G: 18 Tem 2020 - 15:49

Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış'tan "FETÖ" açıklaması - Ankara

"Yanlış anlaşılmaya sebep olduğumdan dolayı çok üzgün olduğumun herkesçe bilinmesini ve özrümün kabul edilmesini arz ve rica ederim"
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Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Ahmet Yaramış, yanlış anlaşılmaya sebep olan sözlerinden dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, "Özrümün kabul edilmesini arz ve rica ederim." ifadesini kullandı.

Yaramış, yazılı açıklamasında, Türk Tarih Kurumu ve Afyon Kocatepe Üniversitesi iş birliği ile " 15 Temmuz'u Anlamak" konulu bir panel düzenlendiğini hatırlattı. Panelde bir selamlama konuşması yaptığını ifade eden Yaramış, öncesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz videosunun izlendiğini aktardı.

Videonun çok güzel hazırlandığını ve etkileyici olduğunu belirten Yaramış, şöyle devam etti:"Çok duygulandığımı belirtmek isterim. O duygu yoğunluğu ile konuşma metnim önümde olmasına karşılık irticalen konuşmayı tercih ettim. Konuşmamın bir bölümünde, 'Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş, nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız onları, bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor.' şeklinde bir cümle kullandım. Cümlemde 'karışmamış' kelimesi yerine sürçülisan ederek 'karışmış' kelimesini kullanmışım. Konuşmam sırasında sarf ettiğim kelime yanlışlığını maalesef fark etmedim.

Bilinmesini isterim ki, cümlemde kastettiğim kişiler, hain darbe teşebbüsüne karışmamış, örgüt üyesi olmamakla beraber örgütün ihanet tarafını görünce örgütle iltisakını kesmiş, nedamet duyan, pişman olan ve etkin pişmanlık gösterip FETÖ ile mücadeleye katkı verenlerdir.

'Bunların tekrar FETÖ'nün eline düşmemesi için toplum olarak kazanmalıyız ve sahip çıkmalıyız.' dedim. Askerime, polisime ve halkıma silah doğrultan ve bomba atan hain darbecileri kesinlikle kastetmedim."

Niyetinin, bir akademisyen olarak ülkenin ilerde yüz yüze kalabileceği bir sosyal yaranın büyümesini engellemek olduğunu vurgulayan Yaramış, "Yanlış anlaşılmaya sebep olduğumdan dolayı çok üzgün olduğumun herkesçe bilinmesini ve özrümün kabul edilmesini arz ve rica ederim." ifadesini kullandı.

18 Tem 2020 - 15:47 AA Ankara- Gündem

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