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19 Tem 2020 - 09:36- Gündem G: 19 Tem 2020 - 09:43

10 yıl önce bugün neler oldu? - 19 Temmuz 2020

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
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KKTC İLE ’BARIŞ SUYU ANLAŞMASI’ İMZALANDI

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında “Barış Suyu Projesi” anlaşması imzalandı. İmza törenine KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek katıldı.

YANGI ÇIKTI, 70 AVUKAT BİNADA MAHSUR KALDI

Kahramanmaraş Ticaret Borsası’nda yangın çıktı.

Elektrik hatlarının kontak yapması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu.

Dumanların biranda tüm binayı sarması üzerine ikinci katta çalışan borsa personeli tahliye edildi.

Bu sırada binanın dördüncü katında istişare toplantısı yapan 70 avukat ise Meclis salonunda mahsur kaldı.

Avukatların yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Olayda neyse ki can kaybı yaşanmadı.

30. ULUSLARARASI HALK DANSLARI FESTİVALİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "30. Uluslararası Halk Dansları Festivali" Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen gösteriler ile başladı.

Festivale Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, Polonya, Moldova, Ukrayna, Sırbistan, Rusya, Kuzey Osetya ve KKTC’den gelen halk dansları toplulukları katıldı.

19 Tem 2020 - 09:36 İHA İstanbul- Gündem

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