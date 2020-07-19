Haberler Ankara Haberler Ankara
19 Tem 2020 - 10:24- Belediyeler G: 19 Tem 2020 - 10:31

ASKİ'de Öncelik Başkentlinin Sağlığı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, pandemi süreci nedeniyle merkez ve taşra teşkilat binalarında bir dizi sağlık önlemi aldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşabilecek risklere karşı yeni önlemleri hayata geçirdi. Abonelik işlemleri nedeniyle ASKİ’ye gelen vatandaşları hem sıcak havadan korumak hem de bina içinde kalabalık ortam oluşmasını engellemek için bina dışında bekleme çadırları kurdu. ASKİ’ye gelen vatandaşlara çay, su ve kolonya ikramında da bulunuluyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, pandemi süreci nedeniyle merkez ve taşra teşkilat binalarında bir dizi sağlık önlemi aldı. 

Yeni abonelik işlemleri, fatura ödeme ve sayaç okuma itirazı için günlük yaklaşık 5 bin kişinin geldiği ASKİ’de kalabalık ortamların oluşmaması için sıra bekleyen vatandaşlar için bina dışında çadırlar kuruldu.

VATANDAŞLAR GRUPLAR HALİNDE BİNAYA ALINIYOR

Toplum sağlığını önceleyen ASKİ, pandeminin yayılma riskine karşı abonelerin başvuru işlemlerini bina içine gruplar halinde alarak sırayla gerçekleştiriyor.

Abonelik işlemleri için ASKİ’ye gelen vatandaşların ateş ölçümleri yapılırken sık sık sosyal mesafe kuralı konusunda uyarılıyor. Vatandaşların hem sıcak havadan korunması hem de kalabalıkların önlenmesi amacıyla yeni tedbirleri devreye sokan ASKİ Genel Müdürlüğü bina dışında bekleme çadırları kurarak, sıra bekleyen vatandaşlara kolonya, su ve çay ikramında bulunuyor.

GÜNEŞTEN KORUYAN ÇADIRLAR KURULDU

Kurum içinde belirli noktalara dezenfektan kullanım noktaları yerleştirilirken, abonelik devri yaptırmak için ASKİ’ye geldiğini söyleyen Bilgehan Bozkurt yeni tedbirler konusunda görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

“Vatandaşların sırayla içeri alınması bence güzel bir uygulama. Dışarıda bekleyenler için de güneşlik yapmışlar. ASKİ neticede vatandaşın sağlığını düşünüyor. Vatandaşlar olarak bizler de salgın dönemi nedeniyle daha anlayış göstermeliyiz. ASKİ gibi yoğunluğu çok olan kurumlarda bu tür sıralar ve beklemeler daha önce de oluyordu. Şimdi tedbir amaçlı bina içine daha az sayıda kişiyi alıyorlar.”

İşlem sırası bekleyen Necmettin Gökdemir adlı bir başka vatandaş da yazın güneşin altında beklemek zorunda kalmadan işlemlerini hallettiğini ve bu hizmetin kendisini rahatlattığını söylerken, İshak Şahin de, “Daha önce burada güneşten koruyan çadırlar yoktu. Su ve çay ikramı da çok güzel düşünülmüş.  Böylece bina içinde oluşan yoğunluk da önlenmiş oluyor. Yararlı bir hizmet” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkent Ulaşımında Hijyen Büyükşehir Güvencesinde mask
Başkent Ulaşımında Hijyen Büyükşehir Güvencesinde
Yonca Gündüz Bakımevi’nin öğrenci kapasitesi artırıldı... Ön başvuru 5-21 Ağustos’ta yapılacak mask
Yonca Gündüz Bakımevi’nin öğrenci kapasitesi artırıldı... Ön başvuru 5-21 Ağustos’ta yapılacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kendi Asfaltını Kendi Üretiyor mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kendi Asfaltını Kendi Üretiyor
Çankaya Belediyesi ek tedbirlerle kurban bayramına hazır - Ankara mask
Çankaya Belediyesi ek tedbirlerle kurban bayramına hazır - Ankara
Ankara'da Belediye eliyle yaptırılan en fazla park ve yeşil alan Keçiören’de mask
Ankara'da Belediye eliyle yaptırılan en fazla park ve yeşil alan Keçiören’de
Yenimahalle'de açık hava yaz konserleri başlıyor! İlk konser 20 Temmuz'da mask
Yenimahalle'de açık hava yaz konserleri başlıyor! İlk konser 20 Temmuz'da
Mamak’ta Memleket Esintileri Milli değerleri geleceğe taşıyor - Ankara mask
Mamak’ta Memleket Esintileri Milli değerleri geleceğe taşıyor - Ankara
Şampiyonalar Altındağ’dan yetişecek - Ankara mask
Şampiyonalar Altındağ’dan yetişecek - Ankara
Ankara'da işletmelerin artık yemekleri sokak hayvanlarını besleyecek mask
Ankara'da işletmelerin artık yemekleri sokak hayvanlarını besleyecek
Ankara Kent Konseyi, Kalecik'in turizm potansiyelinin artırılması için projeler üretecek mask
Ankara Kent Konseyi, Kalecik'in turizm potansiyelinin artırılması için projeler üretecek

19 Tem 2020 - 10:24 Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kendi Asfaltını Kendi Üretiyor mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kendi Asfaltını Kendi Üretiyor
ASKİ'de Öncelik Başkentlinin Sağlığı mask
ASKİ'de Öncelik Başkentlinin Sağlığı
Çankaya Belediyesi ek tedbirlerle kurban bayramına hazır - Ankara mask
Çankaya Belediyesi ek tedbirlerle kurban bayramına hazır - Ankara
Ankara'da Toplu taşıma araçlarında sticker uygulaması başlatıldı mask
Ankara'da Toplu taşıma araçlarında sticker uygulaması başlatıldı
Ankara'da Belediye eliyle yaptırılan en fazla park ve yeşil alan Keçiören’de mask
Ankara'da Belediye eliyle yaptırılan en fazla park ve yeşil alan Keçiören’de
Yenimahalle'de açık hava yaz konserleri başlıyor! İlk konser 20 Temmuz'da mask
Yenimahalle'de açık hava yaz konserleri başlıyor! İlk konser 20 Temmuz'da
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Dikkat... Meteorolojiden En Yüksek sıcak hava uyarısı! Yarın Başlıyor mask
Ankara Dikkat... Meteorolojiden En Yüksek sıcak hava uyarısı! Yarın Başlıyor
Ünlü Sanatçı Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu Hayatını Kaybetti mask
Ünlü Sanatçı Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu Hayatını Kaybetti
Ankara ve Türkiye'de Vaka Sayısı Düşüyor! İyimser Tablo devam ederse 800 vaka sayısı uzak değil... mask
Ankara ve Türkiye'de Vaka Sayısı Düşüyor! İyimser Tablo devam ederse 800 vaka sayısı uzak değil...
Genç kadını yol kenarına attılar... Ekipler harekete geçti mask
Genç kadını yol kenarına attılar... Ekipler harekete geçti
Çalılıklar arasında erkek cesedi bulunmuştu! Yasak aşk cinayeti olduğu ortaya çıktı mask
Çalılıklar arasında erkek cesedi bulunmuştu! Yasak aşk cinayeti olduğu ortaya çıktı
Ankara'da hayatını kaybeden abisinin tabutunda kan izi gördü, dedektif gibi iz sürdü mask
Ankara'da hayatını kaybeden abisinin tabutunda kan izi gördü, dedektif gibi iz sürdü

GALERİ

Şehit polis için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi - Video Haber mask
Şehit polis için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi - Video Haber
İstanbul’da 15 ilçede eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı - Video Haber mask
İstanbul’da 15 ilçede eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı - Video Haber
Bağcılar’da düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan polisin naaşı helallik için evine getirildi mask
Bağcılar’da düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan polisin naaşı helallik için evine getirildi
O ilde vaka sayısı artıyor, yoğunluk azalmıyor - Video Haber mask
O ilde vaka sayısı artıyor, yoğunluk azalmıyor - Video Haber
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı - Video Haber mask
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı - Video Haber
Binanın çatısında ustaları görenlerin yüreği ağzına geldi - Video Haber mask
Binanın çatısında ustaları görenlerin yüreği ağzına geldi - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL