Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları Akrobasi Timi’nin KKTC’de Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 46’ncı yıl kutlamaları kapsamında 20 Temmuz tarihinde selamlama geçişi yapacağını duyurdu.
19 Tem 2020 - 13:03- Gündem Güncelleme: 19 Tem 2020 - 13:34
Türk Yıldızları KKTC’de selamlama geçişi yapacak
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları Akrobasi Timi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 46’ncı yılı dolayısıyla 20 Temmuz’da selamlama geçişi yapacağını bildirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.