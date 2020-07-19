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19 Tem 2020 - 13:03- Gündem G: 19 Tem 2020 - 13:34

Türk Yıldızları KKTC’de selamlama geçişi yapacak

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları Akrobasi Timi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 46’ncı yılı dolayısıyla 20 Temmuz’da selamlama geçişi yapacağını bildirdi.
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları Akrobasi Timi’nin KKTC’de Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 46’ncı yıl kutlamaları kapsamında 20 Temmuz tarihinde selamlama geçişi yapacağını duyurdu.

19 Tem 2020 - 13:03 İHA Ankara- Gündem

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