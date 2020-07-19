Mamak'ta 6 bin metrekarelik Ekin Spor Kompleksi'nin temeli atıldı - Ankara

Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, temeli atılan Ekin Spor Kompleksi'nin hayırlı olmasını diledi.Mamak Belediyesince, Ekin Spor Kompleksi'nin temel atma töreni yapıldı.

Belediye Başkanı Murat Köse, törenin açılışında yaptığı konuşmada, spor kompleksinin başta Ekin, Başak, Bostancık ve Çiğiltepe mahalleleri olmak üzere tüm Mamaklılara hizmet vereceğini söyledi.

Mamak'ta 6 bin metrekarelik Ekin Spor Kompleksi'nin temeli atıldı

Daha önce 13 ayrı eserin hizmete açıldığını ve Akdere Bilim ve Sanat Merkezi'nin temelinin atıldığını anımsatan Köse, "Göreve geldiğimiz 30 Mart yerel seçimlerinden bugüne kadar geçen 15 ayda, seçimde verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğu yaşıyoruz. Yola çıkarken, 'Mamak daha güzel olacak' diye söz vermiştik. Şimdi Allah'ın izniyle artık 'Mamak daha güzel oluyor' diyoruz. Yeni parolamız bu, 'Mamak daha güzel oluyor.'" diye konuştu.

Hayata geçirilen ve planlanan diğer projeler hakkında da bilgi veren Köse, şöyle devam etti:"Seçimde, 'Ortaokulu tamamlayan çocuklarımızdan yüzme bilmeyen kalmayacak' demiştim. Sadece çocuklar değil, gençlerin ve yetişkinlerin yüzmeyi öğrenmeleri, spor yapabilmeleri için yüzme havuzunun sözünü o günlerde vermiştik.

Ömrünü milletine hizmete adayan liderimiz sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu hedefler doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kuruluşunun 100. yılına ithafen, 2023'e doğru biz de güzel Mamak'ı daha da güzelleştirecek ve marka şehir olma yolunda yol işareti olacak özel prestij projeler ile yolumuza devam ediyoruz. Biz ne söz vermişsek, hangi projeleri anlatmışsak, hepsini bir bir hayata geçiriyoruz. işte bu prestij projelerden birisi, bugün temelini atacağımız Ekin Spor Kompleksi.

Yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz projemiz, bay ve bayan iki adet yarı olimpik yüzme havuzu, bay ve bayanlar için hamam ve sauna, baylar tarafında tribün, iki adet fitness alanı, güzel bir kütüphane, 4 adet etkinlik atölyesi, bay-bayan mescit, 2 adet bahçeye açılan dükkan, basketbol sahası ve açık ve kapalı otoparktan oluşuyor. Burası sadece bir havuz değil, bir anlamda yaşam merkezi."

Köse, iki ayrı yüzme havuzunun daha temelinin atılacağını belirtti.

Buralarda verilecek kurslarda yetişen öğrencilerden, geleceğin şampiyon sporcuları, şampiyon yüzücüleri çıkacağına emin olduğunu ifade eden Köse, "Salgının en az hasar ile geçirilerek en kısa zamanda doğal ortamlarda buluşarak, muhabbet edeceğimiz, dertleşeceğimiz, sarılıp kucaklaşacağımız günlerin gelmesini Rabbimden diliyorum. Yaklaşmakta olan mübarek Kurban Bayramınızı kutluyorum. Temelini attığımız tesisimiz hayırlı olsun." dedi.

- "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda teslimini istiyoruz"

Belediye Başkanı Köse, konuşmasının ardından Boğaziçi Kıtalararası Yarışları'nda rekor kıran milli yüzücü Caner Ekin'e madalya taktı.

Yüklenici firmaya, tesisin daha kısa süre içinde teslim edilmesi çağrısında bulunan Köse, bu tarihin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olmasını istediklerini söyledi. Köse, firma yetkilisinden bunun sözünü alarak, "Daha kısa süre içinde açılışın olmasını istiyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda teslimini istiyoruz, inşallah." dedi.

Mamak Belediyesi Halk Oyunları Topluluğunun gösterinin de yer aldığı törende, dua okunmasının ardından Belediye Başkanı Köse tarafından, protokolün de katılımıyla inşaat butonuna basılarak temele ilk harç konuldu.