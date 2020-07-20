2 erkek şahıs, sokak ortasında bir kadını tekme tokat dövdü

Olay, dün akşam saat 18.00’de Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki erkek şahıs, arkadaşları olan kadın şahsı darp etti. Kadının darp edildiğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadına ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Kadını darp eden 2 şahısta polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezine götürüldü. Yaralı kadında ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
"TARTIŞMA ÇIKTI KAVGA ETTİLER”
Olayı gören bir vatandaş ise şu şekilde konuştu:
“Kafaları güzeldi herhalde. Tartışma oldu ondan sonra iki kişi bayana saldırdılar, dövdüler. Ondan sonra memurlar geldi. Anladığım kadarıyla beraberdiler. Tartışma çıktı kavga ettiler.”,
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.