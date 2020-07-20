3 yaşında tam 2 ton! Fiyatı da otomobil parası

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde 20 yıldır besicilikle uğraşan 38 yaşındaki Mesut Süzener, buzağı iken aldığı ve ‘Yiğit’ ismini verdiği boğaya, gözü gibi baktı. 3 yıldır özenle baktığı boğa, 2 ton ağırlığına ulaşınca Kurban Bayramı için satışa çıkardı. Günlük 26 kilo yem yiyen ‘Yiğit’ isimli boğa, alıcısını beklerken sahibi boğa için 70 bin TL istiyor. 2 metre 60 santimetre uzunluğunda yaklaşık 2 ton ağırlığındaki boğayı alana bir de koç hediye edilecek.

Çekerek’te besicilik yapan Mesut Süzener, “Yozgat Çekerek’te besicilik yapıyorum. Genellikle büyükbaş hayvanlarla uğraşıyorum. İlk defa bu denli büyüklükte bir hayvan besledim. Boğa 3 yaşında 2 ton 70 bin TL istiyorum, yanında da bir koç hediye ediyorum. Boğayı samanla kuru besi ile besliyoruz günde 26 kilo yem yiyor. Türkiye’de böyle bir hayvanın olduğuna inanmıyorum, hayvanımın eşi benzeri yok, rakipsiz” dedi.