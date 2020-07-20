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20 Tem 2020 - 13:07- Belediyeler G: 20 Tem 2020 - 20:34

Srebrenitsa Soykırımı 25'inci yılında Keçiören'de anıldı - Ankara

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bosna Hersek’te akan gözyaşları burada, Türkiye’de de akmıştır. Yürekler burada da yanmıştır. Birçok vatandaşımız bizleri de cepheye, Bosna’ya alın, orada savaşalım demiştir. Biz de bu soykırımı unutturmamak için Keçiören’de birçok noktaya soykırımın ismini verdik” dedi.

Elif Duman
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Keçiören Belediyesi ile Bosna-Hersek Ankara Büyükelçiliği’nin Srebrenitsa Katliamı’nın 24. yılını anmak için  düzenlediği ‘Srebrenitsa Katliamını 25’inci Yılını Anma Programı’na katılan Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bosna Hersek’te akan gözyaşları burada, Türkiye’de de akmıştır. Yürekler burada da yanmıştır. Birçok vatandaşımız bizleri de cepheye, Bosna’ya alın, orada savaşalım demiştir. Biz de bu soykırımı unutturmamak için Keçiören’de birçok noktaya soykırımın ismini verdik” dedi.

Keçiören Aliya İzzet Begoviç Parkında düzenlenen Srebrenitsa Katliamının 25inci Yılı Anma Programına Yeni atanmış olan Bosna-Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler ve Arife Polat Düzgün Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Keçiören İlçe Müftüsü Mehmet Şahin Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü  Ayhan Işık AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ve Keçiörenli vatandaşlar katıldı.

“AVRUPA’NIN GÖBEĞİNDE İNSANLIK DRAMI YAŞANDI”

Program, milli marşların okunmasının ardından saygı duruşu ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Anma programında katılımcılara hitaben konuşan Başkan Turgut Altınok, “Gönlümüzde kazılı ve beynimizde yazılı olan Srebrenitsa Katliamı’nın 25’inci yıl dönümünde bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Avrupa’nın göbeğinde, Birleşmiş Milletlerin (BM) koruması altında olan bu coğrafyada bir vahşet, soykırım, insanlık dramı ve insanlık felaketi yaşandı. Bu anma programı tarih adına attığımız acı bir imza olsa da, bir güzelliği var ki o da acıyı paylaşmaktır. Bu katliamı gerçekleştirenler, Allah katında hak ettikleri cezayı elbette alacaklardır. Soykırıma maruz kalan şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLİ EMRULLAH İŞLER: TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ OLMASI BARIŞ VE HUZUR DEMEKTİR

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de Srebrenitsa Katliamı’nda şehit olan Boşnaklara saygı ve rahmet dileklerini ileterek, “Bugünkü güçlü Türkiye 1995 yılında olsaydı, bu soykırımın yaşanmazdı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu coğrafyaya adaleti ve hoşgörüyü hakim kılmak için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz. Medeni olduğunu iddia eden Avrupa’ya artık kimse inanmıyor. Bu coğrafyada Türkiye ne kadar güçlü olursa barış ve huzur da bir o kadar baki olur. Srebrenitsa Katliamı’nda şehit olan insanlarımıza yüce rabbimden rahmet diliyorum ” diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün ve Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da soykırımda şehit olanlara Boşnaklara rahmet ve Bosna Herseklilere başsağlığı dileyerek destek mesajı verdiler.

Programın sonunda protokol ve katılımcı vatandaşlar Keçiören Aliya İzzet Begoviç Parkı’nda bulunan anıta çelenk ve karanfil bıraktılar.
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20 Tem 2020 - 13:07 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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