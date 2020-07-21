Haberler Ankara Haberler Ankara
21 Tem 2020 - 10:17- Asayiş G: 21 Tem 2020 - 10:41

İstanbul merkezli 17 ilde insan kaçakçılığı operasyonu: 23 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 17 ilde, uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 96 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen insan kaçakçılığı operasyonunda 23 tutuklama
Video için play'e tıklayın

İstanbul merkezli 17 ilde, uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 96 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası insan kaçakçılığı yapan bir suç örgütünün üyelerini yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda, suç örgütünün özellikle, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinden arananlar, çocuk istismarı ve cinayet gibi suçlardan hüküm giymiş suçlular ile asker kaçakları başta olmak üzere çok sayıda kişiyi Balkan ülkeleri üzerinden Avrupa'ya kaçırdığı tespit edildi.

Fiziki takibin ardından şüphelilerin kaldıkları adresleri belirleyen polis ekipleri, 10 Temmuz'da İstanbul merkezli 17 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 121 şüpheliden 96'sını yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli ülkelere ait 59 pasaport, 129 cep telefonu, 8 hafıza kartı, 3 flaş bellek, 156 kullanılmış ve kullanılmaya hazır sim kart, 4 dizüstü bilgisayar, farklı ülke vatandaşlarına ait kimlik, pasaport ve vize bilgileri içeren 587 belge, 2 şirket kaşesi, 3 polis derneği kartı ile 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 260 mermi ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde, şebekenin, aranması olan şüphelileri sahte belgeyle yurt dışına kaçırdığı, aranması olmayanları ise önce kendi pasaportları ile vizesiz gidilebilen Balkan ülkelerine gönderdiği, o ülkelere gittikten sonra pasaportunun dış kapağını yeşil pasaport kapağı ile değiştirip, polis derneği kartı ile AB ülkelerine geçiş yapmalarını sağladıkları belirlendi.

Ayrıca, suç örgütünün bu zamana kadar 5 ila 10 bin avro arasında para aldığı 750 kişiyi yurt dışına kaçırdığı ortaya çıkarıldı.

İşlemleri tamamlanan 96 şüpheliden 31'i savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakılırken 65'i adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 23'ü tutuklanırken, 42'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Anne ve oğlu öldürülüp su kuyusuna atılmıştı! Katil zanlısı: "Pişmanım, olayla ilgim yok" mask
Anne ve oğlu öldürülüp su kuyusuna atılmıştı! Katil zanlısı: "Pişmanım, olayla ilgim yok"
Silahlı saldırı dehşeti kameralara saniye saniye yansıdı - Video Haber mask
Silahlı saldırı dehşeti kameralara saniye saniye yansıdı - Video Haber
Son Dakika! Adana Adliyesinde Silahlı Saldırı: 6 Yaralı mask
Son Dakika! Adana Adliyesinde Silahlı Saldırı: 6 Yaralı
Pınar Gültekin'in cesedi bu bidonun içerisinden çıktı mask
Pınar Gültekin'in cesedi bu bidonun içerisinden çıktı
O patlama sırasında eli parçalanan itfaiye eri 30 dikişe aldırış etmeden bölgeyi terk etmedi mask
O patlama sırasında eli parçalanan itfaiye eri 30 dikişe aldırış etmeden bölgeyi terk etmedi
Halk otobüsüne parayla binemedi, söylenen şoföre sinirlenip camları kırdı mask
Halk otobüsüne parayla binemedi, söylenen şoföre sinirlenip camları kırdı
1'i kadın 2 kişi döviz bürosundaki sadaka kutusunu çaldı! mask
1'i kadın 2 kişi döviz bürosundaki sadaka kutusunu çaldı!
Hakkari'de düzenlenen füze saldırısında şehit düşen askerler hüzünle uğurlandı mask
Hakkari'de düzenlenen füze saldırısında şehit düşen askerler hüzünle uğurlandı
Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı! - Video Haber mask
Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı! - Video Haber
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu mask
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu

21 Tem 2020 - 10:17 AA İstanbul- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
O patlama sırasında eli parçalanan itfaiye eri 30 dikişe aldırış etmeden bölgeyi terk etmedi mask
O patlama sırasında eli parçalanan itfaiye eri 30 dikişe aldırış etmeden bölgeyi terk etmedi
Murat Nehri'nde erkek cesedi bulundu mask
Murat Nehri'nde erkek cesedi bulundu
Av tüfeğiyle oynayan çocuk silahın ateş alması sonucu öldü mask
Av tüfeğiyle oynayan çocuk silahın ateş alması sonucu öldü
İş yerinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı mask
İş yerinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü mask
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü
Hareketli anlar! Polisin kovaladığı araç cephaneliği aratmadı mask
Hareketli anlar! Polisin kovaladığı araç cephaneliği aratmadı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Dikkat... Meteorolojiden En Yüksek sıcak hava uyarısı! Yarın Başlıyor mask
Ankara Dikkat... Meteorolojiden En Yüksek sıcak hava uyarısı! Yarın Başlıyor
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu mask
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı mask
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü mask
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü
Metronun çöp kutusunda patlama: 4 yaralı mask
Metronun çöp kutusunda patlama: 4 yaralı
Virüse yakalanan hemşire: "10 yıllık meslek hayatımda böyle bir akciğer görmemiştim" mask
Virüse yakalanan hemşire: "10 yıllık meslek hayatımda böyle bir akciğer görmemiştim"

GALERİ

Silahlı saldırı dehşeti kameralara saniye saniye yansıdı - Video Haber mask
Silahlı saldırı dehşeti kameralara saniye saniye yansıdı - Video Haber
Son Dakika! Adana Adliyesinde Silahlı Saldırı: 6 Yaralı mask
Son Dakika! Adana Adliyesinde Silahlı Saldırı: 6 Yaralı
İtfaiye eri alımı için sınav süreci başladı... 1312 aday 10 gün boyunca ter dökecek mask
İtfaiye eri alımı için sınav süreci başladı... 1312 aday 10 gün boyunca ter dökecek
1'i kadın 2 kişi döviz bürosundaki sadaka kutusunu çaldı! mask
1'i kadın 2 kişi döviz bürosundaki sadaka kutusunu çaldı!
Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı! - Video Haber mask
Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı! - Video Haber
Mahallede büyük korku yaşandı! Park halindeki saman yüklü kamyon alev alev yandı mask
Mahallede büyük korku yaşandı! Park halindeki saman yüklü kamyon alev alev yandı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL