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21 Tem 2020 - 10:21- Asayiş G: 21 Tem 2020 - 11:02

Halk otobüsüne parayla binemedi, söylenen şoföre sinirlenip camları kırdı

Esenyurt'ta bir şahıs ailesiyle bitlikte halk otobüsüne binen yolcu, kart bakiyesi yetersiz olunca para vermek istedi. Para alamayacağını söyleyen şoföre sinirlenen yolcu, otobüsün camını kırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Olay geçtiğimiz gün Esenyurt’ta meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs ailesiyle birlikte çocuğuna ait indirim kartıyla halk otobüsüne binmek istedi. Kart bakiyesi yetersiz olunca şoföre para vermek isteyen yolcu, ’para kabul etmiyoruz’ cevabına sinirlendi. Şoför Adnan Pacıoğlu içerideki yolculardan İstanbul kart temin edebileceğini söyledi ancak sinirli yolcu şoförün üzerine yürüdü. Araya giren vatandaşlar, şahsı otobüsten indirdi. Ancak çılgına dönen şahıs bu kez otobüse zarar vermeye başladı. Bu sırada zanlının darbeleriyle otobüsün camı kırıldı. İçeride camın kenarında oturan yolcular ise olay anında büyük korku yaşadı. Otobüste yaşanan ilginç olay güvenlik kamerasına da yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan Adnan Pacıoğlu "Şahıs eşi ve çocukları ile otobüse binmek istedi ve kart bastılar. Kart 10 yaşındaki çocuğundu ve kart bakiyesi yetersizdi. Ben de akbili otobüstekilerden sorun dedim. Adam para teklif etti bize, para almayınca ’niye almıyorsunuz herkes para alıyor’ deyince ’para geçersiz’ dedim. Otobüsün içinde benim üzerime yürümeye çalıştı yolcular bırakmadı. O esnada araçtan indi aşağıya, aracı darp etmeye başladı ön, arka camları yumruklamaya başladı. Bu sırada cam kırıldı. Bir yolcunun da kolu yaralandı. Kolu kanayan yolcu korkarak evine kaçtı. Bizimde can ve mal güvenliğimiz var bunun bir çaresi bulunması gerekiyor" diye konuştu.
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21 Tem 2020 - 10:21 İHA İstanbul- Asayiş

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