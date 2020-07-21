Haberler Ankara Haberler Ankara
21 Tem 2020 - 11:11- Ekonomi G: 21 Tem 2020 - 11:52

Robert De Niro İstanbul’da restoran açıyor

İstanbul dünyadan yatırım çekmeye devam ediyor. Robert de Niro’nun da ortağı olduğu dünyaca ünlü restoran İstanbul’da şube açıyor.
mask

Dünyaca ünlü oyuncu Robert De Niro’nun da ortağı olduğu ve 1987’de Beverly Hills’de ilk Matsuhisa restoranını açan Şef Nobu, kısa zamanda Hollywood yıldızlarının favori restoranı ve şefi haline geldi. 1994’te Robert de Niro tarafından ikna edilen Şef Nobu’yu New York’taki ilk restoranlarını açmaya ikna edildi. Robert De Niro nun da ortağı olduğu restoran zinciri şimdi İstanbul’da şube açmaya hazırlanıyor.

Kendi mutfağında zamanla farklı ülkelerin esintilerine yer veren Şef Nobu, Türk mutfağı lezzetlerinin mutlaka kendi mutfağına gireceğini, dünya genelinde Nobu Restoran mutfaklarında lokal malzeme kullanımına dikkat ettiklerini belirtti. Nobu lezzetlerine, Türk mutfağını dahil edebileceğini de ekledi.

Amerika, Avrupa, Meksika ve Karayipler, Orta Doğu ve Afrika, Pasifik Asya ve Güney Amerika’da 32 şehirde faaliyet gösteren Nobu, Peru’ya özel sos ve malzemeleri Japon mutfağına entegre ederek elde ettiği Şef Nobu’nun kendisine özgü stili ve dünyaya yayılan lezzetleriyle biliniyor.

The Ritz-Carlton İstanbul içerisinde hizmet verecek olan 850 metrekarelik alana yayılan, 2 katlı, yüksek tavanlı restorana ayrı bir giriş imkanı sağlanacak.

21 Tem 2020 - 11:11 İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Tarımsal girdi fiyat endeksi mayısta arttı mask
Tarımsal girdi fiyat endeksi mayısta arttı
Bugün dolar 6,85, avro 7,84! İşte Serbest piyasada döviz fiyatları - 21 Temmuz 2020 mask
Bugün dolar 6,85, avro 7,84! İşte Serbest piyasada döviz fiyatları - 21 Temmuz 2020
Serbest piyasada döviz fiyatları - 21 Temmuz 2020 mask
Serbest piyasada döviz fiyatları - 21 Temmuz 2020
Serbest piyasada altın fiyatları mask
Serbest piyasada altın fiyatları
Haziran ayında ekonomi gündeminde öne çıkanlar mask
Haziran ayında ekonomi gündeminde öne çıkanlar
Bakan Albayrak’tan Fatih sondaj gemisi paylaşımı mask
Bakan Albayrak’tan Fatih sondaj gemisi paylaşımı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Dikkat... Meteorolojiden En Yüksek sıcak hava uyarısı! Yarın Başlıyor mask
Ankara Dikkat... Meteorolojiden En Yüksek sıcak hava uyarısı! Yarın Başlıyor
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu mask
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı mask
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü mask
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü
Metronun çöp kutusunda patlama: 4 yaralı mask
Metronun çöp kutusunda patlama: 4 yaralı
Virüse yakalanan hemşire: "10 yıllık meslek hayatımda böyle bir akciğer görmemiştim" mask
Virüse yakalanan hemşire: "10 yıllık meslek hayatımda böyle bir akciğer görmemiştim"

GALERİ

Son Dakika! Adana Adliyesinde Silahlı Saldırı: 6 Yaralı mask
Son Dakika! Adana Adliyesinde Silahlı Saldırı: 6 Yaralı
İtfaiye eri alımı için sınav süreci başladı... 1312 aday 10 gün boyunca ter dökecek mask
İtfaiye eri alımı için sınav süreci başladı... 1312 aday 10 gün boyunca ter dökecek
1'i kadın 2 kişi döviz bürosundaki sadaka kutusunu çaldı! mask
1'i kadın 2 kişi döviz bürosundaki sadaka kutusunu çaldı!
Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı! - Video Haber mask
Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı! - Video Haber
Mahallede büyük korku yaşandı! Park halindeki saman yüklü kamyon alev alev yandı mask
Mahallede büyük korku yaşandı! Park halindeki saman yüklü kamyon alev alev yandı
Ankara'da gecekonduda korkutan yangın! Yaşlı adam hayatını kaybetti mask
Ankara'da gecekonduda korkutan yangın! Yaşlı adam hayatını kaybetti
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL