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21 Tem 2020 - 13:27- Belediyeler G: 21 Tem 2020 - 13:28

Kent Konseyi'nden turizm projelerine destek... Ankara'yı ilçe ilçe tanıtacak

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz başkanlığında Turizm Tanıtma Çalışma Grubu üyeleri Polatlı ilçesinin önemli tarihi ve turistik yerlerinde incelemelerde bulundu.

Elif Duman
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Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz başkanlığında Turizm Tanıtma Çalışma Grubu üyeleri Polatlı ilçesinin önemli tarihi ve turistik yerlerinde incelemelerde bulundu. Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile birlikte Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'yı da ziyaret eden Ankara Kent Konseyi, Polatlı Belediyesi tarafından hazırlanan turizm projelerine destek verecek.

Kent yönetiminde sivil toplum kuruluşları  ile iş birliği sürecini başlatan ve Ankara’nın tanıtılmasına yönelik hazırlanan projelere destek veren Ankara Kent Konseyi, ilçe ilçe gezerek Başkent'in turizm potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Yerli ve yabancı turistleri Başkent'e çekecek projelerin tanıtımı ve hayata geçirilmesi için harekete geçen Ankara Kent Konseyi, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelerek bu çalışmaları destekliyor.

Polatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Polatlı ziyaretine; Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Turizm Tanıtma Çalışma Grubu üyeleri de katıldı. Kent Konseyi üyeleri, Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile birlikte Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’yı da ziyaret etti. 

TURİZMİN LOKOMATİFİ POLATLI

   Polatlı ilçesinde tarihi ve turistik yerlerde incelemelerde bulunan Ankara Kent Konseyi üyeleri, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ile ilçenin turizm potansiyeli hakkında görüş alışverişinde bulundu.

   Gordion Müzesi, Sakarya Meydan Muhaberesi Tarihi Milli Parkı içerisinde yer alan Duatepe, Halide Edip Adıvar Kadın Kahramanlar Müzesi ve 12. Grup Şehitliği’ni de ziyaret eden Ankara Kent Konseyi üyeleri, Polatlı Belediyesi tarafından hazırlanan turizm projelerine destek verme kararı aldı.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Polatlı ilçesinin Başkent turizmi için büyük bir fırsat olduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:

“Ankara Kent Konseyi olarak bu kentin turizmin de başkenti olması için çalışmalar yapıyoruz. Polatlı 4 bin yıllık bir tarihe sahip Gordion kentinin kurulduğu bir bölge. Dünyadaki en büyük ikinci tümülüsün bulunduğu bu arkeolojik alan dünyanın her yerinden turist çekebilir. Polatlı bu özelliğiyle Başkent’in ekonomik olarak kalkınmasında lokomotif olabilir. Polatlı ayrıca Milli Mücadele döneminde de çok büyük öneme sahip. Sakarya Meydan Muhaberesi’nin gerçekleştiği bu toprakları görmeyen tek bir öğrenci kalmasın istiyoruz.”

BAŞKENT’İN TURİZM ENVANTERİ GÜNCELLENECEK

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ise Ankara Kent Konseyi'nin gerçekleştirdiği ilçe ziyaretlerinin Başkent’in kültür ve turizm envanterinin güncelleştirilmesine büyük katkı sağladığına dikkat çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Binlerce yıllık tarih ve kültürel zenginliklere sahip Ankara’nın daha etkin bir şekilde tanıtımını sağlamak için çalışmalarımızı hızlandırdık. Tanıtım envanterlerimizi oluşturup sahip olduğumuz bu zenginliklerimizi ilk önce ülkemize sonra dünyaya tanıtmak istiyoruz.” 

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizmden Sorumlu Müdür Yardımcısı Ramazan Çilali,  Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyelerinden Ceren Anadol, Engin Şahin ile Turizm Tanıtma Çalışma Grubu Sözcüsü ve Skal Türkiye Başkanı Savaş Çolakoğlu’nun da katıldığı ilçe ziyaretinde Polatlı'nın tanıtımı için hazırlanan diğer projeler de masaya yatırıldı.
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21 Tem 2020 - 13:27 Ankara- Belediyeler

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