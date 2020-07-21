TEM otoyolu FATİH Sultan Mehmet köprüsü çıkışı Edirne istikametinde seyir halindeki bir kamyonette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın kısa sürede söndürdü. Kamyonet kullanılmaz hale gelirken, Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
21 Tem 2020 - 14:38- Asayiş Güncelleme: 21 Tem 2020 - 14:46
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında korku dolu dakikalar yaşandı
TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında seyir halinde olan kamyonet bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.