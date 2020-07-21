Ankara İlçe Haberleri - 21 Temmuz 2020 Ankara Haberleri

21 Temmuz 2020 salı günü basın bültenlerine yansayan, Ankara ilçelerinde meydana gelen asayiş olayları, Ankara büyükşehir ve İlçe belediyele haberleri

1. Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz başkanlığında Turizm Tanıtma Çalışma Grubu üyeleri Polatlı ilçesinin önemli tarihi ve turistik yerlerinde incelemelerde bulundu.

2. Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hafriyat çalışmaları tamamlanan 6000 m2’lik tam otomasyon çiçek ve sebze fidesi üretim serası kurulum çalışmaları devam ediyor.

3. Pursaklar Belediyesi çevre düzenlemesi ve yeşil alan çalışmalarıyla Altınova Mahallesinde bulunan Aile Sağlığı Merkezini göz alıcı bir görünüme kavuşturdu.

4. Gölbaşı Belediyesi vefat eden vatandaşların ve ailelerin zor zamanlarında yanlarında olmaya devam ediyor…

5. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından liyakat esasına dayalı olarak gerçekleştirilen itfaiye eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınav süreci başladı.

6. 24 yıl önce hizmete açılan ve yıllar içinde gördüğü tadilatlara rağmen bölge halkının ihtiyacını karşılamaktan uzaklaşan Adnan Kahveci Parkı’nın yeni konsepti ile yeniden gün yüzüne çıkacak olması mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.

7. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçeye bağlı dört köyde bulunan mesire alanlarının temizlendiğini ve doğa dostu bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

8. Akyurt Belediyesi Türkiye genelinde başlatılan ve yaygınlaşmaya başlayan “Sıfır Atık” projesini ilçede hayata geçiriyor.

9. Altındağ Belediyesi, ilçeye yepyeni yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. Vatandaşların daha rahat bir ortamda alışverişlerini yapabilmesi için, yeni semt pazarları inşa eden Altındağ Belediyesi, semt pazarlarını mahallelerin istek ve ihtiyaçlarına göre işlevsel hale getiriyor. “Yeni nesil” semt pazarları vatandaşların büyük beğenisini topluyor.

10. Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni dönem ekin, arpa ve hububat biçimlerinin yapılmasıyla birlikte selektör tesisinde tam kapasite olarak tohum eleme ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

11. Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: "Bu araçlar Ulus'tan başlayacak şekilde ringlerle düzenli turlar yapacak. Ankara Kalesi'ne araçla gelmek zorunda kalan ve burada otopark sıkıntısı yaşayan turistler ve Ankaralılara kolaylık olacak"

12. Ankara Mamak ilçesi Dostlar Mahallesi 1458. Sokak'taki bir gecekonduda sabah saatlerinde yangın çıktı.Başkentte gecekonduda yangın: 1 ölü, 1 yaralı