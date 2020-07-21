Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ford Otosan arasında imzalanan sözleşme kapsamında Türkiye’nin ilk şarj edilebilir, hibrit elektrikli ticari aracı Ford Custom PHEV, Büyükşehir’e teslim edildi. Türkiye’de üretilen hibrit elektrikli Ford Custom (PHEV) Plug-In Hybrid araçlar, Ankara Kalesi başta olmak üzere, Ulus ve çevresindeki tarihi noktalarda vatandaşlara ücretsiz ring hizmeti sağlayacak.
21 Tem 2020 - 22:12- Gündem Güncelleme: 21 Tem 2020 - 22:22
Türkiye’nin ilk ve tek yerli, hibrit elektrikli aracı Ankara’da kullanılacak
Türkiye’nin ilk ve tek yerli, hibrit elektrikli aracı Ankara’da yollara çıkıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ford Otosan arasında imzalanan sözleşme kapsamında araçlar, Ankara Büyükşehir Belediyesine teslim edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.