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22 Tem 2020 - 09:05- Gündem G: 22 Tem 2020 - 09:12

10 yıl önce bugün neler oldu? - 22 Temmuz 2020

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
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ERDOĞAN, JAPONYA MECLİS BAŞKANINI AĞIRLADI

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Japonya Meclis Başkanı Takahiro Yomomichi ile bir araya geldi. Dolmabahçe’deki Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen görüşmeye basın mensupları alınmadı.

OLTU KIZ MESLEK LİSESİ SULAR ALTINDA KALDI

Erzurum’un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve sonrasında yaşanan sel Oltu Kız Meslek Lisesini de sular altında bıraktı.

Okulun zemin ve giriş katının tamamen sular altında kaldığı okulda spor salonu ve kazan dairesi kanalizasyon ve sel suları ile doldu.

Yağmur sularını okul çalışanları tahliye etmeye çalıştı.

SİVAS’TA DİLENCİ OPERASYONU

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek cadde ve sokaklarında dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Polis ekiplerinin işbirliği ile gerçekleştirilen operasyonlarda, özellikle cami çevrelerinde vatandaşların dini duygularını istismar eden dilenciler toplandı.

Yapılan kimlik kontrollerinde Kayseri, Amasya ve Malatya gibi illerden Sivas’a geldikleri öğrenilen dilencilere ’Kabahatler Kanunu’ gereği 70 TL para cezası kesildi. 22’si kadın, 10’u çocuk, olmak üzere toplam 33 kişilik dilenci grubu daha sonra memleketlerine gönderildi.

ENGELLİ MEHTERAN HAYRAN BIRAKTI

Bursa Zihinsel ve Ruhsal Engelliler Derneği (ZEDEM) üyesi engelli gençlerden oluşan mehter takımı gösterilere başladı.

Kısa sürede başarıyı yakalayan zihinsel ve ruhsal engeli mehteranlar, 12 ayrı ülkeden gelen öğrenciler için konser verdi.

Konuk öğrenciler, engelli mehteranın performanslarına hayran kaldı.

22 Tem 2020 - 09:05 İHA İstanbul- Gündem

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