Bir kayıp kız vakası daha! 17 yaşındaki Damla her yerde aranıyor

Muğla’nın Ula ilçesinde kayıp olarak aranan Pınar Gültekin’in cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Genç kızın, bir süre sevgili olduğu zanlı tarafından öldürülüp ormanlık alanda yakıldığı ve üzerine beton döküldüğünün anlaşılması üzerine, vahşete tüm Türkiye tepki gösterdi. Zanlı tutuklanıp cezaevine gönderilirken, bir kayıp kız vakası da Düzce’de ortaya çıktı. Evinden ayrılan 17 yaşındaki Damla Horuz’dan haber alamayan ailesi durumu kolluk kuvvetlerine haber verdi. Genç kızın kaybolduğu haberi kısa sürede tüm sosyal medyaya yayıldı. İhbar üzerine Düzce il Jandarma Komutanlığı ile polis ekipleri genç kızın bulunması için geniş çaplı inceleme başlattı. Öte yandan 17 yaşındaki Damla’nın daha önce de kaybolduğu, ancak sağlıklı bir şekilde evine döndüğü öğrenildi.
Bir sosyal medya platformunda genç kızın kayıp haberinin altına, başka bir hesaptan, ’Kız benim evimde misafir. Keyfi de yerinde. Kimse endişe etmesin. Evlenmeyi düşünüyoruz’ yorumu yapıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.