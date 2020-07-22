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22 Tem 2020 - 10:13- Gündem G: 22 Tem 2020 - 11:27

ATO, Ankara'nın Turizm Potansiyelini Harekete Geçirmek İçin Kolları Sıvadı

ATO Başkanı Baran: “Günde 50 turist otobüsünün Ankara’yı gezdiğini görmek istiyorum.”

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Ticaret Odası (ATO), ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altında alan Kovid-19 salgını sürecinde yeni normalleşmeyle birlikte Başkentin tanıtımı ve turizm potansiyelini harekete geçirmek için çalışmalarına hız verdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi’nin (AKK) Gençlik Parkı içerisinde bulunan merkezinde gerçekleştirdiği toplantıya katılarak, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen turizm sektörü ve etkilediği diğer sektörler ile Başkentin turizm potansiyelini harekete geçirmek için yeni normalleşmede yapılacak çalışmaları değerlendirdi.    

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan Vekili Hüseyin Özcan, Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ve TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada Ankara’nın uzun yıllar sahipsiz kaldığını belirten Baran, “Ankara’da turist otobüsü görünce duygulanıyorum. Ankara’yı dert edinen çok az kişi var. İnsanlar artık deniz, kum, güneş tatili yerine şehri gezmek, tarihi yerleri gezmek istiyorlar. Artık Ankara’ya günde 50 turist otobüsünün geldiğini Anıtkabir, Ulus Bölgesi gibi yerleri gezdiklerini görmek istiyorum” dedi.

Toplantıda konuşan AKK Başkanı ve ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz ise kentin bileşenlerini ayrım gözetmeksizin bir araya getirdiklerin belirterek “Adanmışlık olduğu sürece doğru işler ortaya çıkıyor. Partimiz Ankara mottosuyla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Toplantıya ayrıca ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Savaş Çolakoğlu, Türk Hava Yolları (THY) ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) yetkilileriyle Ankara Kent Konseyi üyeleri de katıldı.

22 Tem 2020 - 10:13 Ankara- Gündem

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