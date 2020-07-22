Gölbaşı Belediyesi Kanalların Onarımını Tamamladı…

Gölbaşı Belediyesi ilçedeki kanalların tamamını temizleyerek, onarım çalışmalarını tamamladı.
Gölbaşı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan kanalları temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek nesillerin sağlıklı ve daha temiz bir Gölbaşı’na kavuşmasının ilk amaçları olduğunu söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz özellikle havaların ısındığı bu günlerde vatandaşlarımızın kötü kokulara maruz kalmaması ve daha sağlıklı hijyenik bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarına hızla devam ediyor. Zaman zaman atılan tıklar ve yağmur sularının yarattığı tahribatlar kanallarda taşmalara sebebiyet verebiliyor. Bu durumların önüne geçmek vatandaşlarımıza daha temiz bir ortam sağlamak bütün çabamız” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.