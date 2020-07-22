Ankara Yenimahalle’de Açık Hava Konserleri Başladı... 9 Eylül'e kadar sürecek

Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası, açık hava yaz konserlerine Ragıp Tüzün Parkı’ndan start verdi. Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenen konser alanında toplanan ilçe sakinleri keyifli bir yaz akşamı yaşadı.

Pandemi nedeniyle sanat ve kültür etkinliklerine ara veren Yenimahalle Belediyesi, sıcak yaz akşamlarında evlerinde bunalan ve parklarda ferahlamaya çalışan ilçe sakinleri için açık hava yaz konserlerine başladı. Yenimahalle Kent Orkestrası sanatçılarından Sezen Yurtseven, Serdar Şimşek ve Ersin Perçin Yenimahalle sakinlerine müzik dolu bir yaz akşamı yaşattı.

Tedbiri elden bırakmadan yaşamaya devam

Ateş ölçümleri yapılarak mesafeli oturtulan vatandaşlara maske dağıtımı da yapıldı. Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği eserlerinin seslendirildiği konseri, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da vatandaşlarla birlikte izledi. Pandemi sürecinin devam ettiğine ve tedbiri elden bırakmamak gerektiğini söyleyen Yaşar, “Risk devam ediyor. Sadece kendimiz için değil başka insanların sağlıkları için de tedbirli, dikkatli olmaya devam edeceğiz. Maske, mesafe ve hijyen sınırları içinde yaşamaya devam etmek zorundayız. Bu sıkıntılı günlerin geçeceğine olan inancımız ve pandemiden alacağımız derslerle daha güzel günlerin bizi beklediği umudunu kaybetmeden yaşamaya devam edeceğiz. Bunun için müzikten, sanattan, edebiyattan kopmayın, yaşam enerjinizi güçlü tutmaya devam edin ”dedi.

Konserler 9 Eylül’e kadar sürecek

Birbirinden değerli sanatçılardan oluşan Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası konserlerine; her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Batıkent Meydan, Gazi Mahallesi, Şentepe, Ata Mahallesi, Serhat Mahallesi, Demeteler ve Turgut Özal Mahallesi’nde 9 Eylül tarihine kadar devam edecek.