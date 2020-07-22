3 yaşındaki çocuk bir anda gözden kayboldu! Arama çalışmaları sonucu...

Edinilen bilgiye göre olay, Siirt’in Eruh ilçesi Görendoruk köyünde meydana geldi. 3 yaşındaki Pınar Ertaş, dün evlerinin önünde oynadığı sırada bir anda gözden kayboldu. Kendisinden haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri minik kızın bulunması için çalışma başlattı. Bir gün süren arama çalışmalarının ardından minik kız ağaçlık alanda bulundu. Minik kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.