3 yaşındaki çocuk bir anda gözden kayboldu! Arama çalışmaları sonucu...

Edinilen bilgiye göre olay, Siirt’in Eruh ilçesi Görendoruk köyünde meydana geldi. 3 yaşındaki Pınar Ertaş, dün evlerinin önünde oynadığı sırada bir anda gözden kayboldu. Kendisinden haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri minik kızın bulunması için çalışma başlattı. Bir gün süren arama çalışmalarının ardından minik kız ağaçlık alanda bulundu. Minik kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.