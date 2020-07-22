Haberler Ankara Haberler Ankara
22 Tem 2020 - 11:18- Gündem

PTT’den Ayasofya Camii’ne özel pul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayasofya’nın müze olmaktan çıkarılıp tekrar cami olarak ibadete açılmasının tarihe geçecek önemli bir karar olduğunu belirterek, “86 yıllık hasretin vuslatla sonuçlandığı, tarihe damga vuracak önemli bir dönüm noktasına tanıklık ediyoruz. Liderliği ve iradesiyle Türkiye’yi dünya liginde zirveye taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşuyla Ayasofya’yı özlediği kimliğine kavuşturuyoruz. 1453’deki ilk cuma namazında olduğu gibi 24 Temmuz’da da ellerimizi semaya, kalplerimizi duaya açacağız. Bu tarihi anı ölümsüzleştirmek için ‘Ayasofya Camii’nin ibadete açılışı’ konulu pullarımızı ve ‘ilkgün’ zarfını tedavüle sunacağız“ dedi.
mask

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayasofya’nın müze olmaktan çıkarılıp tekrar cami olarak ibadete açılmasının tarihe geçecek önemli bir karar olduğunu belirterek, “86 yıllık hasretin vuslatla sonuçlandığı, tarihe damga vuracak önemli bir dönüm noktasına tanıklık ediyoruz. Liderliği ve iradesiyle Türkiye’yi dünya liginde zirveye taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşuyla Ayasofya’yı özlediği kimliğine kavuşturuyoruz. 1453’deki ilk cuma namazında olduğu gibi 24 Temmuz’da da ellerimizi semaya, kalplerimizi duaya açacağız. Bu tarihi anı ölümsüzleştirmek için ‘Ayasofya Camii’nin ibadete açılışı’ konulu pullarımızı ve ‘ilkgün’ zarfını tedavüle sunacağız“ dedi.

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul’un 1453 yılındaki fethinin ardından Ayasofya’nın ikinci kez camiye dönüştürülerek ibadete açılmasının tarihin şanlı sayfaları arasında yerini aldığını vurgulayarak, “Allah’a hamdolsun ki Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılması, uluslararası arenada Türkiye’nin gücünün göstergesi olmuştur. Tarihimize olan bağlılığımız, milletimize olan inancımız ve atalarımızın emanetine olan saygımız doğrultusunda bugüne kadar Ayasofya başta olmak üzere kırmızı çizgilerimizden hiçbir zaman asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz” dedi.

Karaismailoğlu, Danıştay’ın Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesini sağlayan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu düzenlemesini iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya’nın yeniden cami olarak hizmete açılmasını sağladığını belirterek, “Liderliği ve iradesiyle Türkiye’yi dünya liginde zirveye taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşuyla Ayasofya’yı özlediği kimliğine kavuşturuyoruz. Böylece Ayasofya, tarihimizde ikinci kez 86 yıl aradan sonra cami olarak hizmet vermeye başlayacak. Gönülleri fetheden bu kararı için Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, Ayasofya’nın yeniden vakfiyesine uygun hale gelmesinden mutluluk duyduklarını kaydederek, vatandaşların Ayasofya’nın tekrar ibadete açılmasını olağanüstü bir sevinçle karşıladığını görmekten de büyük gurur duyduklarını dile getirdi. 86 yıllık hasretin vuslatla sonuçlandığı, tarihe damga vuracak önemli bir dönüm noktasına tanıklık edildiğinin altını çizen Karaismailoğlu, “Ecdadımızdan devraldığımız bu mirası nasıl koruyup kollayarak geleceğe taşıdığımıza dünya tanıklık edecektir" dedi.

BU ÖZEL GÜNÜN ANISINA PUL BASILACAK

29 Mayıs 1453’te Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettikten sonra 1 Haziran 1453 günü İstanbul’daki ilk cuma namazını Ayasofya’da kıldığını ve Ayasofya’nın Osmanlı yönetimi altında cami olarak hizmet vereceğini duyurduğunu anımsatan Bakan Karaismailoğlu, “Tıpkı o gün olduğu gibi 24 Temmuz 2020 tarihinde de ellerimizi semaya, kalplerimizi duaya açacağız. Bu tarihi anı ölümsüzleştirmek için ‘Ayasofya Camii’nin ibadete açılışı’ konulu pullarımızı ve ilkgün zarfını tedavüle sunacağız. Bu kapsamda PTT tarafından hazırlanan iki çeşit pulun her biri 100’er bin adet, ilkgün zarfı ise 2 bin 500 adet basıldı” diye konuştu.

ÖZGÜRLÜK MESAJI OLACAK

Karaismailoğlu, birinci pulda Ayasofya’nın İstanbul’un fethi ile birlikte Osmanlı topraklarında cami olarak ibadete açılması nedeniyle İstanbul silüeti ile birlikte betimlendiğini, diğer pulun ise Ayasofya Camii’nin tekrar özgürlüğüne kavuştuğu mesajını vermek için üzerindeki uçan kuşları ve özgürlüğü temsil eden figürleri içerdiğini anlattı.

(İHA)

22 Tem 2020 - 11:18 İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara İlçe Haberleri - 21 Temmuz 2020 Ankara Haberleri mask
Ankara İlçe Haberleri - 21 Temmuz 2020 Ankara Haberleri
Bakan Akar ve MSB’den yoğun diplomasi trafiği mask
Bakan Akar ve MSB’den yoğun diplomasi trafiği
"Katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız" mask
"Katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız"
Son Dakika! Kısıtlamalar Kaldırıldı mask
Son Dakika! Kısıtlamalar Kaldırıldı
Bakan Selçuk: “Yurtiçi yabancı çalışma izin başvurularını sonuçlandırmaya başladık” mask
Bakan Selçuk: “Yurtiçi yabancı çalışma izin başvurularını sonuçlandırmaya başladık”
10 yıl önce bugün neler oldu? - 21 Temmuz 2020 mask
10 yıl önce bugün neler oldu? - 21 Temmuz 2020
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu mask
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı mask
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü mask
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü
Bakan Koca açıkladı, vatandaş akın etti mask
Bakan Koca açıkladı, vatandaş akın etti
Pınar Gültekin'in cesedi bu bidonun içerisinden çıktı mask
Pınar Gültekin'in cesedi bu bidonun içerisinden çıktı
“Namusuma yan baktın” diyerek 4 kişi birden tekme tokat dövdüler mask
“Namusuma yan baktın” diyerek 4 kişi birden tekme tokat dövdüler

GALERİ

Oğlunun düğün parasını kapkaççılara kaptırdı! Olay güvenlik kameralarına yansıdı - Video Haber mask
Oğlunun düğün parasını kapkaççılara kaptırdı! Olay güvenlik kameralarına yansıdı - Video Haber
Korkunç Trafik Kazası! Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü mask
Korkunç Trafik Kazası! Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü
Son 25 yılın görülen en parlak kuyruklu yıldızının hayran bırakan görüntüleri mask
Son 25 yılın görülen en parlak kuyruklu yıldızının hayran bırakan görüntüleri
Dehşet Anları! Bıçak ve tekme tokatların konuştuğu kavga güvenlik kamerasına yansıdı mask
Dehşet Anları! Bıçak ve tekme tokatların konuştuğu kavga güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı tutuklandı! mask
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı tutuklandı!
Ankara'da Görülmemiş kaza! Otomobil temizlik aracına arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı mask
Ankara'da Görülmemiş kaza! Otomobil temizlik aracına arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL