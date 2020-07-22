Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Tuma Çelik için toplandı

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkındaki Cumhurbaşkanlığı fezlekesini görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı basına kapalı olarak devam etti.

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında cinsel taciz iddiaları bulunuyor. Çelik’e bu iddialara karşı savunma hakkı tanınacak. Çelik, savunmasını sözlü veya yazılı yapabilecek.

(Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz /İHA)