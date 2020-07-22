Keçiören Belediyesi'nden hastanelere temizlik ve çadır desteği - Ankara

BAŞKAN ALTINOK: HASTANELERİ YIKADIK VE DEZENFEKTE ETTİK
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemizde bulunan sağlık kuruluşlarına pandemi süresince temizlik konusunda büyük destek sağladık. Temizlik personelimizle birlikte tüm hastane ve sağlık birimlerimizi hem yıkadık hem de dezenfekte ettik. Hasta yakınlarımızın hastane içerisinde yoğunluk oluşturmadan sağlıklı bir ortamda beklemeleri için de hastane kampüslerine çadırlar kurduk” dedi.
YOĞUNLUĞU ÖNLEMEK İÇİN BEKLEME ÇADIRI
Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sahada görev yapan 700 personeliyle ilçedeki her bir mahallede ve hastanelerde temizlik ve dezenfekte çalışması yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki tüm hastanelerin kampüsleri yıkanarak dezenfekte çalışması yürütüldü. Ayrıca hasta yakınlarının hastane içerisinde yoğunluk oluşturmaması için hastane kampüslerine de bekleme çadırları kuruldu.
Başkan Turgut Altınok, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekibin Keçiören’deki 51 mahallenin tamamını detaylı olarak temizlediğini, tüm kurum ve kuruluşların dezenfekte çalışmalarının ise eksiksiz olarak yürütüldüğünü kaydetti.
“HASTANELERE TEMİZLİK NOKTASINDA SINIRSIZ DESTEK VERİYORUZ”
Altınok, pandemi sürecinde vatandaşlara daha sağlıklı, daha temiz, daha huzurlu ve daha güzel bir ortam sunmak için çalışmaya devam edeceklerini aktararak şunları söyledi:
“Pandemi sürecinde salgınla mücadele için kurduğumuz temizlik ekibimizle mahallelerimizdeki her bir cadde, sokak, park, bahçe ve doğal alanlarımızı temizliyoruz. Kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği yapıp, pandemi sürecinin üstesinden gelmek için mesai mefhumu tanımaksızın çalışıyoruz. Özellikle hastanelerimize temizlik hizmeti konusunda sınırsız destek veriyoruz. Cami, eczane, sağlık kuruluşları ve sosyal donatı alanlarımızı temizlemeye devam ediyoruz.”
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.