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22 Tem 2020 - 12:24- Gündem G: 22 Tem 2020 - 12:46

Bakan Selçuk: "Evde bakım ücretini bin 544 TL’ye yükselttik"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2002 yılında 24 TL olarak ödenen engelli aylıklarını 35 kat artırarak 851 TL’ye çıkardıklarını bildirdi.
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Bakan Selçuk, düzenli olarak yapılan ve Temmuz ayı memur maaşı katsayısındaki düzenlemeyle artan sosyal hizmet modellerindeki ödemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Temmuz ayı ödeme döneminde 768 bin yaşlı, 637 bin engelli olmak üzere toplamda 1 milyon 405 vatandaşa aylıkların ödendiğini ifade eden Bakan Selçuk, bu yıl yapılan ödemelerin ise toplamda 12 milyar TL’ye ulaşacağını kaydetti. Yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının memur maaşlarına yapılan zamla birlikte artırıldığını belirten Bakan Selçuk, yaşlı aylıklarının 711.50 TL’ye, yüzde 40-69 arası engelli aylıklarının 567.97 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 851.95 TL’ye yükseldiği bilgisini paylaştı.

“EVDE BAKIM ÜCRETİNİ BİN 544 TL’YE ÇIKARDIK”

18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını olan vatandaşlara ödenen aylıkların da 567.97 TL’ye yükseldiğini kaydeden Bakan Selçuk, ağır silikozis hastalığı bulunanların aylıklarının da bin 562,86 liraya çıktığını açıkladı. Bakan Selçuk, 535 bin 805 engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizerek, “2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık bin 544,61 TL’ye çıkardık” dedi.

“144 BİN ÇOCUĞUMUZA 155 MİLYON LİRALIK DESTEK SAĞLADIK”

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, ekonomik nedenlerle kurum bakımına bırakılmaması için önce aileleri ve yakınlarının yanında kalmasını destekliyoruz” diyen Bakan Selçuk, “Bu kapsamda aylık 144 bin çocuğumuz için 155 milyon TL Sosyal Ekonomik Destek (SED) sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ailesi yanında bakımı sağlanan çocukların akranları ile aynı şartlara sahip olması için erilen SED hizmetinde çocuk başına yapılan yardım miktarının bin 23 TL’den bin 82 TL’ye yükseldiğini anımsatan Bakan Selçuk, koruyucu ailelere de çocuk başına yapılan ödemede miktarın bin 485 TL’den bin 687 TL’ye çıkarıldığının bilgisini paylaştı.

“SOSYAL HAYATA DAHA GÜÇLÜ ENTEGRE OLMALARINI AMAÇLIYORUZ”

İhtiyaçları doğrultusunda uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin desteklendiğini vurgulayan Bakan Selçuk, dezavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile desteklendiğini kaydetti. Ekonomik olarak desteklenen bireyi ve aileleri üretim ile istihdama yönelik projelerle de buluşturduklarını ifade eden Bakan Selçuk, “Düşük gelirli vatandaşlarımızın bu projelerle ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü şekilde entegre olmasını amaçlıyoruz” dedi.

Bakan Selçuk, ayrıca yaşlı ve engellilik aylıklarının ödemelerin her ayın 5 ila 9’u arasında PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlattı.

22 Tem 2020 - 12:24 İHA Ankara- Gündem

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