Kamyon dehşet saçtı! İki aracı biçip binanın duvarına vurarak durabildi

Kaza, Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kontrolünden çıkan harfiyat kamyonu önce önüne aldığı bir otomobili biçti geçti. Daha sonra ise hızını alamayarak yine park halindeki bir kamyoneti de önüne alarak evin duvarına çaptıktan sonra durabildi.
Kazada kamyonun ilk vurduğu otomobil adeta hurdaya çıktı. Diğer kamyonet ise bina ile kamyon arasında sıkışarak kullanılamaz hale geldi. Kazada ilk belirlemelere göre ölen olmadı. Polisin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.