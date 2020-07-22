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22 Tem 2020 - 12:31- Gündem G: 22 Tem 2020 - 12:34

Türk Tarih Kurumu Başkanı Yaramış, görevinden istifa etti

Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanlığı görevinden istifa etti.
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Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanlığı görevinden istifa etti.

TTK'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "14 Temmuz 2020 tarihinde '15 Temmuz'u Anlamak' konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığından istifa etmiştir." ifadesi kullanıldı.

22 Tem 2020 - 12:31 AA Ankara- Gündem

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