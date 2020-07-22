Bahçeli, kadınlara yönelik şiddet ve cinayetleri kınadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Muğla'nın Ula ilçesinde üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından öldürülmesine tepki göstererek, " Kadın cinayetini engelleyemezsek hepimiz sosyal maliyeti yüksek bir çığın altında kalırız." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Pınar Gültekin cinayeti nedeniyle üzüntülerinin çok büyük olduğunu ve yüreğinin sızladığını aktaran Bahçeli, "Pınar evladımıza Allah'tan rahmet diliyor, ailesine sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum." dedi.

Kadınlara uzanan melanet emelleri lanetleyen Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pınar'ın katilinin en ağır şekilde cezalandırılması gerekmektedir. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun eksiksiz ve tam olarak uygulanması lazım. Kadın cinayetlerine sıfır tolerans göstermeliyiz. Bu meselenin ağırdan alınacak hiçbir yanı yok. Bir mazlumun katledilmesi aynı zamanda medeniyetimize, kültürümüze, inancımıza, insanlık değerlerimize büyük bir saldırıdır. Kadınlara yönelik şiddet ve cinayet vakalarının artış göstermesi toplumsal huzuru bozmaktadır. Bunun önüne mutlaka geçmeliyiz. Suç ve suçluyla mücadeleyi çok boyutlu sürdürmeliyiz. Şiddetin kaynaklarını doğru tespitle birlikte isabetli teşhislerle kanayan yarayı durdurmalıyız. Kadınlarımız güvenli değilse hiçbirimiz huzur ve sükunet bulamayız."

Bahçeli ayrıca şiddete karşı yalnızca kanuni tedbirin değil, ahlaki, manevi, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik önlem ve önerilerin de devreye alınması gerektiğinin altını çizdi.

- İstanbul Sözleşmesi

Şiddet yangınının mutlaka söndürülmesi gerektiğini, bu konudaki sorumluluğun sadece siyasetin değil yekvücut 83 milyon Türk vatandaşının olduğunu aktaran Bahçeli, şöyle devam etti:

"Gündemde tartışılan ve Türkiye'nin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırıp kaldırmamayı iyi değerlendirmeliyiz. Bu sözleşmeye ihtiyaç olup olmadığını, ne getirip ne götüreceğini objektif kriterler çerçevesinde ele almalıyız. Kadın cinayetini engelleyemezsek hepimiz sosyal maliyeti yüksek bir çığın altında kalırız. Duyarlı olmalıyız, empati yapmalıyız, suça çanak tutan, suçluyu imal eden her türlü ortam ve bahaneyi ortadan kaldırmalıyız."

- Tuma Çelik yorumu

MHP Genel Başkanı Bahçeli, HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e ilişkin görüşlerini de paylaştı.

"Bu rezilliğin neresini değerlendireyim? Bu tecavüz yeni değil. Üzeri örtülmüş." diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Mağdure tehdit ve şantajlarla sindirilmek istenmiş. Konu gündeme düşünce HDP tutuştu, telaşlandı. Tepkileri en aza çekmek için ihraç kartını devreye soktu. Tecavüz faili alçağın sadece milletvekilliği dokunulmazlığı değil, milletvekilliği de düşürülmeli. Sonra da yargı önünde hesap vermeli. Kadınları, çocukları, gençleri bunlardan uzak tutmak mecburiyet. Bebek katillerinin siyasi uzantılarının kadın düşmanı oldukları, masumlara kıydıkları bir kez daha netleşti."

Kendilerini "101 Aksaçlı" olarak nitelendiren kişilerin açıkladığı bildiriyi de eleştiren Bahçeli, "101 şahsın isimlerini tek tek inceledim. Anlaşılan hain Gülen'in kaldığı yerden saçları ağarmış, ama yüzleri kızarmamış eski Marksist-Leninistler devam etmek istiyor." diye konuştu.