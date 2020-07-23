Komşular arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13077 sokak içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşılıklı evlerde oturan Hüseyin Tunç (28) ve Halil G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Hüseyin Tunç ve Halil G. birbirlerine pompalı tüfekle ateş açmaya başladı. Karşılıklı açılan ateş sonucunda, Hüseyin Tunç, Halil G. ve olayla alakası olmayan sokakta oturan Abdullah Ferit Ö. (73) yaralandı.
Hüseyin Tunç ve Abdullah Ferit Ö. yakınları tarafından özel hastaneye götürüldü. Halil G. ise Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hüseyin Tunç hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tunç’un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.