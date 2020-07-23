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23 Tem 2020 - 09:13- Asayiş G: 23 Tem 2020 - 09:26

Komşular arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Adana’da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13077 sokak içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşılıklı evlerde oturan Hüseyin Tunç (28) ve Halil G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Hüseyin Tunç ve Halil G. birbirlerine pompalı tüfekle ateş açmaya başladı. Karşılıklı açılan ateş sonucunda, Hüseyin Tunç, Halil G. ve olayla alakası olmayan sokakta oturan Abdullah Ferit Ö. (73) yaralandı.

Hüseyin Tunç ve Abdullah Ferit Ö. yakınları tarafından özel hastaneye götürüldü. Halil G. ise Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hüseyin Tunç hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tunç’un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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23 Tem 2020 - 09:13 İHA Adana- Asayiş

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