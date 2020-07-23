Haberler Ankara Haberler Ankara
23 Tem 2020 - 09:18- Gündem

Türk Tarih Kurumu’nun yeni başkanı belli oldu

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin’in atanmasına ilişkin Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararına göre, Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin uygun görüldü.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

23 Tem 2020 - 09:18 İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Bayrama Huzurlu Girecek! Kurban Bayramı Öncesi Kovid-19 denetimleri sıklaştırıldı! mask
Ankara Bayrama Huzurlu Girecek! Kurban Bayramı Öncesi Kovid-19 denetimleri sıklaştırıldı!
PTT’den Ayasofya Camii’ne özel pul mask
PTT’den Ayasofya Camii’ne özel pul
ATO, Ankara'nın Turizm Potansiyelini Harekete Geçirmek İçin Kolları Sıvadı mask
ATO, Ankara'nın Turizm Potansiyelini Harekete Geçirmek İçin Kolları Sıvadı
Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu: 25 gözaltı kararı mask
Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu: 25 gözaltı kararı
10 yıl önce bugün neler oldu? - 22 Temmuz 2020 mask
10 yıl önce bugün neler oldu? - 22 Temmuz 2020
Türkiye’nin ilk ve tek yerli, hibrit elektrikli aracı Ankara’da kullanılacak mask
Türkiye’nin ilk ve tek yerli, hibrit elektrikli aracı Ankara’da kullanılacak
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu mask
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı mask
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı
Ankara'da Vaka sayısı düşüyor! Türkiye'de Günlük Vaka Sayısı 800 bandına heran düşebilir mask
Ankara'da Vaka sayısı düşüyor! Türkiye'de Günlük Vaka Sayısı 800 bandına heran düşebilir
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü mask
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü
Meteoroloji uyarılara dur durak vermeden devam ediyor! mask
Meteoroloji uyarılara dur durak vermeden devam ediyor!
Bakan Koca açıkladı, vatandaş akın etti mask
Bakan Koca açıkladı, vatandaş akın etti

GALERİ

Belediyenin Kamyonu otomobile çarptı! Bir aileyi yok etti: 5 ölü mask
Belediyenin Kamyonu otomobile çarptı! Bir aileyi yok etti: 5 ölü
Günün özet Video Haber - 22 Temmuz 2020 mask
Günün özet Video Haber - 22 Temmuz 2020
Pınar Gültekin’in öldürdüğü evin içi görüntülendi! Kan donduran ayrıntılar... - Video Haber mask
Pınar Gültekin’in öldürdüğü evin içi görüntülendi! Kan donduran ayrıntılar... - Video Haber
Gülüstan Doku'yu bulmak için Uzunçayır Baraj Gölü'nün boşaltılması çalışmasına başlandı mask
Gülüstan Doku'yu bulmak için Uzunçayır Baraj Gölü'nün boşaltılması çalışmasına başlandı
4 ay önce görevden uzaklaştırılan HDP’li Belediye Başkanı gözaltına alındı mask
4 ay önce görevden uzaklaştırılan HDP’li Belediye Başkanı gözaltına alındı
ABD ve Çin birbirine girdi! ABD’den Çin’e 72 saat süre - Video Haber mask
ABD ve Çin birbirine girdi! ABD’den Çin’e 72 saat süre - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL