10 yıl önce bugün neler oldu? - 23 Temmuz 2020

ERDOĞAN: MESLEKİ EĞİTİM YETERSİZ
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Bursa’da okul açılışı yaptı.
Erdoğan, mesleki eğitimin yetersizliğine dikkat çekti.
CHP LİDERİ İŞÇİLERLE BİRLİKTE YEMEK YEDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya’da Hükümet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuştu.
Kılıçdaroğlu mitingden sonra bir kayısı bahçesine giderek işçilerle birlikte yemek yedi.
KÜRŞAD TÜZMEN SİNOP’TA DALIŞ YAPTI
AK Parti Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen, profesyonel bir dalış ekibiyle birlikte Sinop açıklarında tarihi bir batığa dalış yaptı.
Tüzmen, eski çağlara ait 4 lahit ile iki büyük Osmanlı topuna rastladıklarını söyledi.
GELİBOLU’DA SARDALYA FESTİVALİ COŞKUSU
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen 17. Uluslararası Altın Sardalya Kültür ve Sanat Festivali büyük ilgi gördü.
Festivalde vatandaşlara dev mangallarda pişirilen 2 ton sardalya balığı dağıtıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.