Ankara Büyükşehir’in çevre ilçelerde yoğun mesaisi devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi uzak yakın demeden Başkent’in her noktasına eşit hizmet götürmeyi sürdürüyor. Ankara’ya yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta olan Haymana ilçesine bağlı Alahacılı Mahallesi’nin su sorunu başta olmak üzere birçok altyapı sorununu çözüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi çevre ilçelerin altyapıdan üstyapıya kadar birçok sorununa çözüm üretmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı ve ASKİ Genel Müdürlüğü koordinasyon içinde Haymana ilçesine bağlı Alahacılı Mahallesi’nin başta su sorunu olmak üzere pek çok problemini çözüme kavuşturdu.

HAYMANA’DA DA BÜYÜKŞEHİR İŞ BAŞINDA

Ankara’ya yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta bulunan Alahacılı Mahallesi’nde çöp konteynerlerinin sayısı artırılırken, kanalizasyon temizliği de tamamlandı. Büyükşehir ekipleri yıllardır çalışmayan çeşmeyi tamir ederek 24 saat kesintisiz su imkanı da sağladı.

Kilit taş yol yapımı ile okul, cami ve mezarlık çevre düzenlemesinin yapıldığı mahallede merkez noktalara ise trafik levhaları yerleştirildi. Çocuk parkının kurulduğu, ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmalarının yapıldığı Alahacılı Mahallesi yeni görünümüyle vatandaşlardan da tam not aldı.

BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Talep ettikleri her konuda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kendilerine destek olduğunu ve sorunları birer birer çözdüğünü ifade eden Alahacılı Mahallesi Muhtarı Ercan Hamdemir, şöyle konuştu:

“31 Mart yerel seçimleri sonrası mahallemize yapılan tüm hizmetlerin arkasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş var. Emeklerinden dolayı Başkanımız Mansur Yavaş’a, Özel Kalem Müdürü Yüksel Arslan’a ve Büyükşehir Belediyesinin tüm ekiplerine harcadıkları yoğun mesai için teşekkür ediyoruz.”

Yıllardır yol ve su sıkıntısı çektiklerini ve yetkililere ulaşamadıklarını belirten mahalle sakinleri de taleplerine jet hızıyla cevap veren Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Yavaş’a şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Leman Kot: “Mahallemizin pek çok problemini çözen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.”

-Saniye Çakmak: “Mahallemize su ve elektrik getirildi, etrafımız tertemiz yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan Allah razı olsun.”

-Mehmet Çaprak: “Köyümüze gelmeyen hizmetleri getiren Büyükşehir Belediyemiz ve Başkanımız Mansur Yavaş’tan Allah razı olsun.”