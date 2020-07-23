Beypazarı Belediyesi'nden Uyarı: Doğa Çöp Olmasın!

Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin farklı noktalarında bulunan piknik ve mesire alanlarında başlatmış olduğu çalışmalarla çevre temizlik işlemlerini gerçekleştiriyor.

''Hafta sonu vakit geçirmek için mesire alanlarına gelen bazı vatandaşlar maalesef ki alanlarda çöp konteynerleri olduğu halde etrafı fütursuzca ve saygısızca kirletiyorlar. Daha sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturmak adına bunu yapan şahısları duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Geleceğini düşünen herkes çevreyi temiz tutmalı ve korumalıdır. Beypazarı Belediyesi olarak, elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Ancak burada vatandaşlarımıza da büyük sorumluluklar düşüyor. Gelecek nesillere kalıcı bir miras bırakacaksak, buna çevreyi koruyarak başlamalıyız.''