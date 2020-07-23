Haberler Ankara Haberler Ankara
23 Tem 2020 - 11:48- Gündem G: 23 Tem 2020 - 11:57

Ayasofya Cami-i Şerifi, Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle açılacak

86 yıl aradan sonra yarın kılınacak Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Cami-i Şerifi’nde Cuma namazı öncesi icra edilecek program belli oldu.
mask

Sabah saat 10.00’da sala ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur’an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. Türkiye’nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden olan İhlas, Felak ve Nas Surelerini tilavet edecek.

Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak.

23 Tem 2020 - 11:48 İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Pınar Gültekin paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Pınar Gültekin paylaşımı
Bahçeli, kadınlara yönelik şiddet ve cinayetleri kınadı mask
Bahçeli, kadınlara yönelik şiddet ve cinayetleri kınadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Ayasofya” paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Ayasofya” paylaşımı
Bakan Pakdemirli: “Yangın-Cell Haberleşme Sistemi’ni 3 ay içinde hizmete alacağız” mask
Bakan Pakdemirli: “Yangın-Cell Haberleşme Sistemi’ni 3 ay içinde hizmete alacağız”
Türk Tarih Kurumu Başkanı Yaramış, görevinden istifa etti mask
Türk Tarih Kurumu Başkanı Yaramış, görevinden istifa etti
Bakan Selçuk: "Evde bakım ücretini bin 544 TL’ye yükselttik" mask
Bakan Selçuk: "Evde bakım ücretini bin 544 TL’ye yükselttik"
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu mask
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu
Kan donduran kıskançlık cinayeti! Eşini uykusunda boğarak öldürdü mask
Kan donduran kıskançlık cinayeti! Eşini uykusunda boğarak öldürdü
Ankara'da Vaka sayısı düşüyor! Türkiye'de Günlük Vaka Sayısı 800 bandına heran düşebilir mask
Ankara'da Vaka sayısı düşüyor! Türkiye'de Günlük Vaka Sayısı 800 bandına heran düşebilir
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı mask
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü mask
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü
Meteoroloji uyarılara dur durak vermeden devam ediyor! mask
Meteoroloji uyarılara dur durak vermeden devam ediyor!

GALERİ

Metro istasyonunda ilginç yankesicilik güvenlik kamerasına yansıdı - Video Haber mask
Metro istasyonunda ilginç yankesicilik güvenlik kamerasına yansıdı - Video Haber
Dehşet anları kamerada! 10 ile 18 yaşındaki iki kişiye silahlı saldırı - Video Haber mask
Dehşet anları kamerada! 10 ile 18 yaşındaki iki kişiye silahlı saldırı - Video Haber
Eşsiz manzaralar oluşturdu! Neowise isimli kuyruklu yıldız uzaydan böyle görüntülendi mask
Eşsiz manzaralar oluşturdu! Neowise isimli kuyruklu yıldız uzaydan böyle görüntülendi
Kasadan bir tomar para çalan kedi kameraya böyle yakalandı - Video Haber mask
Kasadan bir tomar para çalan kedi kameraya böyle yakalandı - Video Haber
Erkek arkadaşına sinirlenip dağa çıkan kadın kayboldu - Video Haber mask
Erkek arkadaşına sinirlenip dağa çıkan kadın kayboldu - Video Haber
Manavgat’ta korkutan orman yangını! Yaklaşık 6 saattir devam eden yangında... - Video Haber mask
Manavgat’ta korkutan orman yangını! Yaklaşık 6 saattir devam eden yangında... - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL