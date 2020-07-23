Başkan Köse’den Anlamlı Davet! 1453 Ankaralı Ayasofya Yolcusu

Mamak Belediyesi 1453 Ankaralıyı 24 Temmuz Cuma günü Cuma namazı ile birlikte açılacak olan Ayasofya Camii’ne götürüyor. Ayasofya Camii’nde kılınacak ilk Cuma namazına gitmek isteyenler Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma gitmek istediğini belirterek ve 444 0 149 No’lu telefonu arayarak müracaat edecek. Oluşturulacak kayıt listesine göre Perşembe (bu akşam) günü saat 23.00’da Mamak’tan hareket edecek otobüs önce Eyüp Sultan Camii’ne gidecek. Buradan da Cuma Namazı için Ayasofya Camii’ne geçecek. Mamak Belediye Başkanı Köse, fethin ve şükrün sembolü Ayasofya’ya doğru 1453 Ankaralı ile yola çıkacaklarını açıkladı.

Başkan Köse, konuşmasına geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Pınar Gültekin’i anarak başladı. Gencecik bir canın, alçak ellerce katledilmesine değinen Başkan Köse, Pınar Gültekin’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabr-ı cemil niyaz dilediğini ifade etti. Başkan Köse, konuyla alakalı sevgisizlik hastalığının genç nesillerimizi tehdit ettiği bu çağda, tüm sorunların üstesinden sevmekle, empati kurmakla ve hoşgörüyle gelineceğine değindi.

KONVOYUMUZUN YOLU, TÜRKİYE’NİN KARARLILIĞI VE EGEMENLİK HAKKINI SAVUNMA YOLUDUR

Türkiye AK Parti iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği boyunca “daima ileri” parolasıyla eşsiz bir başarı grafiği yakaladığını söyleyen Başkan Köse: “Dünyaya ilham ve örnek olan liderlik duruşuyla Cumhurbaşkanımız, sosyal meselelerden ekonomik hamlelere, sağlık krizlerinden siyasal kaoslara kadar her sorunu Türkiye lehine kalıcı ve akılcı bir şekilde çözüme kavuşturdu. Tüm bu başarıları taçlandıran şey ise her daim milletin çelikleşmiş iradesiyle dik ve onurlu durma kararlılığı oldu.

Bu çelikleşen irade, 86 yıl sonra Ayasofya’nın kapılarını ibadete açıyor!

İnşallah 24 Temmuz’da, kutlu bir Cuma günü Ayasofya’da buluşacağız.

15 Temmuz’da Ayasofya Camii’nin minarelerinden yükselen ezanlar dünyanın dört bir yanından dost ve düşmanlarca duyulacak. 24 Temmuz’da Ayasofya’da okunacak hutbe; Medine’deki, Şam’daki, Urumçi’deki, Marakeş’teki, Mogadişu’daki müminlerin gözünde yaş olup akacak!” dedi. Ayasofya’nın tarihi bir dönüm noktası olarak kapısını geleceğe açacağını kaydeden Köse, “Ayasofya, tarihi bir dönüm noktası olarak kapılarını geleceğe açarken, biz de istedik ki Ankaralı kardeşlerimizle bu ana şahitlik edelim diyen Başkan Köse, bu niyetle 1453 Ankaralıyı, fethin ve şükrün mabedi olan Ayasofya Camii’ne götüreceklerini açıklayarak; bu önemli yolculukta, seccadelerimizi ve bağımsızlığımızın sembolü ay yıldızlı bayraklarımızı, Ankaralılara teslim edip “Ayasofya’nın minarelerinden yükselen ezanlara, dualara” âmin diyeceğiz” dedi.

Şükür namazı Eyüp Sultan’da, Cuma Namazı Ayasofya’da

‘Mamak’tan Payitaht’a adını verdikleri yolculuğa Ankaralıları davet eden Köse, Başkan Köse; “Perşembe yola revan oluyor, şükür namazını Eyüp Sultan’da, Cuma namazını ise Ayasofya’da eda ediyoruz inşallah. Sizlerin de aracılığıyla Ankaralı kardeşlerimi, bu anlamlı davete icabet etmeye çağırıyorum.1453 kardeşimizle tarihin yeni bir sayfası açılırken biz de orada olacağız. Bugünün ve atinin Başkent’i Ankara’dan, şanlı mazimizin payitahtı şehr-i İstanbul’a büyük büyük selamlarınızı götüreceğiz.” Dedi.