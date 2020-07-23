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23 Tem 2020 - 13:56- Gündem G: 23 Tem 2020 - 14:01

Sağlık Bakanlığından iddialara yalanlama

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de kullanılan korona virüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğu ve Sağlık Bakanlığının farklı birimlerindeki görev değişikliği ve ayrılmaların bu konuyla ilişkili olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir internet sitesinde yer alan haberde Türkiye’de kullanılan korona virüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğu ve Bakanlığın farklı birimlerindeki görev değişikliği ve ayrılmaların bu konuyla ilişkili olduğunun iddia edildiği anımsatıldı. Söz konusu iddiaların asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, "Covid-19 salgınının başlamasının ardından ilk dönemde kullanılan tanı kitleri virüsün tek geni üzerinden teşhis koyan kitler olarak, tek yerli üreticiden temin edilmiştir. İlerleyen dönemlerde farklı üreticilerin çok gen üzerinden tetkik yapan kitlerinin de ülkemizde ruhsatlandırılması ile farklı tedarikçilerden de temin imkanı ortaya çıkmıştır. Bugün gelinen aşamada, tanı kitleri ile ilgili alımlar Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) tedarik yöntemi ile kataloğuna girmiş ürünler arasından yapılmaktadır. Kataloğa giren tüm kitlerin uluslararası kabul edilmiş standartları karşılayan kitler olması gerekmektedir. DMO üzerinden tedarik edilen ve halen Halk Sağlığı Laboratuvarlarımızda kullanılmakta olan kitler de uluslararası standartlarda olup, duyarlılıkları yüzde 90’ların üzerindedir" ifadelerine yer verildi.

AÇIKLAMADA, ŞUNLAR KAYDEDİLDİ:

"Öte yandan, haberde bahsi geçen Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan Prof. Dr. Selçuk Kılıç, kadrosunun bulunduğu üniversite tarafından yapılmış olan görevlendirme süresinin sona ermesi nedeniyle kurumdan ayrılmış ve üniversitedeki öğretim üyeliği görevine dönmüştür. Haberde yer alan iddiaların gerçekle bağlantısı olmadığı gibi, Prof. Dr. Kılıç’ın asli görevine dönüşünün ya da Bakanlığımızdaki diğer görev değişiklilerinin bu konu ile ilgisi bulunmamaktadır."
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23 Tem 2020 - 13:56 İHA Ankara- Gündem

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